El Ayuntamiento de Pamplona establece un protocolo de actuación ante siniestros que afecten a edificios de la ciudad

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PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado en la Comisión de Presidencia una propuesta de protocolo municipal de actuación ante siniestros con afección a edificios de la ciudad, tanto públicos como privados.

La propuesta tiene como objetivo de establecer un procedimiento "claro, coordinado y técnicamente solvente" de actuación municipal en casos de siniestros o detección de patologías relevantes que afecten a edificios de la ciudad.

La propuesta, según han indicado desde el Consistorio, "nace de la necesidad detectada durante los últimos meses de disponer de un procedimiento compartido que ordene la respuesta municipal ante situaciones complejas que afectan a edificios y que requieren la intervención simultánea de distintas áreas y servicios".

Se pretende "garantizar la seguridad de las personas, ordenar la intervención de los distintos servicios municipales y dotar de respaldo técnicos a las decisiones que deben adoptarse en relación con el acceso a los inmuebles, la habitabilidad y la adopción de medidas urgentes".

El protocolo involucra a áreas municipales como Seguridad Ciudadana, Acción Social, Proyectos Estratégicos, Conservación Urbana y Mantenimiento de Edificios y Urbanismo, además de la empresa pública PCH - IB.

El documento incorpora además una vertiente social específica para los casos en los que el siniestro obligue al desalojo temporal de viviendas, estableciendo mecanismos de coordinación con Acción Social para valorar necesidades de apoyo, alternativas habitacionales y acompañamiento a las personas afectadas.

El protocolo se articula en 7 fases que abarcan desde la detección del siniestro y la activación de los servicios de emergencia hasta la comunicación a las personas residentes de las medidas necesarias que hay que llevar a cabo.

AVISO INTERNO O EXTERNO DE UN SINIESTRO O PATOLOGÍA

El protocolo ante la detección de un siniestro o de una patología con posible afección a un edificio se activará tanto por un aviso externo como por aviso de origen interno. En el primer caso, se previsible que acudan al lugar los servicios de Bomberos y Seguridad Ciudadana; en el segundo caso, la primera intervención le corresponderá a Seguridad Ciudadana.

En ambos supuestos, "una vez garantizada la seguridad inmediata y controlada la situación de emergencia", se procederá a la activación del área de Acción Social si existen afecciones a personas residentes y del área municipal correspondiente si el aviso tiene que ver con un edificio de propiedad municipal.

De forma paralela, se determinará la naturaleza del edificio afectado, a efectos de activar los servicios servicios municipales competentes, así como verificar la situación del seguro del inmueble, en caso de que disponga del mismo.

En casos con afección relevante a la ciudadanía, se activará también la Dirección de Comunicación para coordinar la información de las consecuencias que pueda generar el incidente.

En los supuestos de edificios municipales, Conservación Urbana y Mantenimiento de Edificios y/o Proyectos Estratégicos, continuarán con la gestión técnica y administrativa del expediente.

El proceso se orientará a la reparación del inmueble, incluyendo la redacción de proyectos, contratación de obras y demás actuaciones necesarias para su restitución.

Si se tratara de edificios privados, Urbanismo asumirá la coordinación del procedimiento y la continuación de las actuaciones que correspondan.

El procedimiento administrativo se orientará a la adopción de medidas propias de disciplina urbanística, como autorizaciones de acceso, órdenes de ejecución, clausuras u otras que resulten necesarias en función de la situación del inmueble.

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN E INFORME MUNICIPAL

Una vez identificada la titularidad municipal, se organizará la visita técnica de inspección. Si el siniestro se produce en horario laboral, la inspección la realizará personal técnico municipal; su ocurriera fuera del horario laboral y resulta necesaria una valoración técnica inmediata, se recurrirá a una empresa especializada o a personal técnico externo incluido en un listado municipal de referentes técnicos para situaciones de urgencia.

Con el fin de "garantizar una respuesta técnica adecuada y la continuidad de los expedientes", la organización del equipo técnico municipal se articulará desde cada dirección de área competente, que coordinará la intervención del personal técnico correspondiente en función de la naturaleza del siniestro, su magnitud y la disponibilidad de medios.

Si la inspección técnica la realizó personal externo, esa valoración inicial se incluirá en el expediente y servirá como base para la posterior intervención del equipo técnico municipal.

La responsabilidad de la continuidad del expediente, la ampliación de las inspecciones y la redacción de los informes posteriores recaerá, en todo caso, en el equipo técnico municipal.

Ese equipo se encargará de realizar la inspección técnica completa del edificio afectado y de elaborar el informe técnico de estado, en el que se valorará, al menos, la estabilidad estructural aparente, el estado de los elementos comunes, la afección de las instalaciones, la existencia o no de condiciones de habitabilidad, la viabilidad de autorizar el acceso a viviendas o locales y la necesidad de adoptar medidas urgentes.

Este informe tendrá carácter preventivo y provisiones y constituirá el documento técnico de referencia para la adopción de decisiones municipales.

El informe técnico municipal permitirá a Seguridad Ciudadana y a la Policía Municipal comunicar de manera clara y homogénea a vecinos, titulares de locales y comunidades cómo proceder en cada caso, especialmente en lo relativo al acceso a los inmuebles.

Cuando del informe se derive la necesidad de actuaciones inmediatas, se procederá a la adopción de medidas de urgencia, incluyendo en su caso, órdenes de ejecución subsidiarias.

En edificios de titularidad privada, se activarán los procedimientos de disciplina urbanística que correspondan. En el caso de edificios de titularidad pública, la tramitación se ajustará al área municipal competente en función del origen y causa del siniestro o patología detectada.

ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

La propuesta de protocolo incluye un anexo referente a la actuación de los servicios sociales municipales. En casos de personas que tienen que abandonar su vivienda habitual por las afecciones del siniestro y carecen de alternativa habitacional, se les derivará al Centro de Atención a Personas sin Hogar.

En principio, se les facilitará una noche de pernoctación o más de una en caso de ocurrir el suceso en día festivo. En el siguiente día hábil, se les dará cita presencial en las oficinas de Acción Social con el personal técnico designado para conocer la situación y valorar las alternativas disponibles.

Si disponen de seguro, se les orientará para que contacten con el mismo para garantizar esa alternativa habitacional. Si el seguro no garantiza alternativa habitacional, pero costea gastos, se ampliará la estancia en un recurso hotelero.

Si no tuvieran seguro por no disponer de contrato de vivienda o no figurar en é, se valorará ampliar la estancia en un recurso hotelero o disponer de una vivienda municipal de emergencia. Para ello, se valorarán los recursos económicos de la unidad familiar, siendo obligatorio el copago.

En el caso de no tener seguro, no prever la vuelta a la vivienda y carecer de alternativa habitacional, se facilitará un máximo de tres noches de pernocta en un recurso hotelero.