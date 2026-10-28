El Ayuntamiento de Pamplona expresa su pésame y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles una declaración institucional en apoyo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda.

En esta declaración, los representantes de los grupos municipales expresan su "pésame y solidaridad" con las familias y personas allegadas de las víctimas mortales, al tiempo que traslada "su apoyo y deseo de pronta recuperación" a las personas heridas en el siniestro.

El texto reconoce y agradece la labor del personal de emergencias y de las personas movilizadas para participar en las tareas de rescate y atención a las víctimas.

Por último, la declaración convoca una concentración este jueves, a las doce del mediodía, en la Plaza Consistorial, en señal de duelo y solidaridad con las víctimas y sus familias.