El Ayuntamiento de Pamplona expresa su pésame y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas

Convoca una concentración este jueves, a las 12.00 horas, en la Plaza Consistorial

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.
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Europa Press Navarra
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 15:29
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   PAMPLONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles una declaración institucional en apoyo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda.

   En esta declaración, los representantes de los grupos municipales expresan su "pésame y solidaridad" con las familias y personas allegadas de las víctimas mortales, al tiempo que traslada "su apoyo y deseo de pronta recuperación" a las personas heridas en el siniestro.

   El texto reconoce y agradece la labor del personal de emergencias y de las personas movilizadas para participar en las tareas de rescate y atención a las víctimas.

   Por último, la declaración convoca una concentración este jueves, a las doce del mediodía, en la Plaza Consistorial, en señal de duelo y solidaridad con las víctimas y sus familias.

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