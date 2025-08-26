El Ayuntamiento de Pamplona licita la impermeabilización de 9 terrazas de las viviendas municipales de la calle Garde

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación del contrato para la renovación de la impermeabilización y los solados de nueve terrazas de las viviendas municipales ubicadas en la calle Garde, en el barrio de Rochapea, en un bloque que agrupa los números pares del 10 al 20. El presupuesto de esta actuación asciende a 217.799,81 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses y una previsión de inicio de los trabajos en el próximo septiembre.

Se trata de un edificio de propiedad municipal, de sótano, planta baja y cuatro alturas, que conforma una manzana de planta rectangular alargada cerrada con patio construido en 1994. El edificio se encuentra en condiciones razonables de uso teniendo en cuenta la fecha de su construcción. Sin embargo, en las cubiertas planas transitables que conforman las terrazas accesibles desde las viviendas de las primeras plantas, se han detectado problemas de filtraciones en algunas de ellas, con repercusión en los locales inferiores, ha indicado el Consistorio.

En los últimos años, se han realizado actuaciones parciales que no han dado una solución definitiva, ya que los pavimentos, impermeabilizaciones y elementos singulares de las terrazas muestran síntomas de haber llegado, o estar llegando, al final de su vida útil.

Se demolerá la baldosa actual y se eliminará el aislamiento. Se colocarán, entre otros elementos, aislamiento térmico e impermeabilización y se revisará la correcta ejecución de sumideros, conexiones e injertos, así como la limpieza de bajantes. El nuevo pavimento será de terrazo antideslizante o similar. Se actuará en las terrazas de las primeras plantas de los portales 10 (derecha e izquierda), 12 (derecha), 14 (derecha), 16 (derecha e izquierda), 18 (derecha e izquierda) y 20 (izquierda).