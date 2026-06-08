El Ayuntamiento de Pamplona muestra su "repulsa e indignación" ante la agresión sexual a un joven el pasado 5 de junio

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes una declaración institucional en la que todos los grupos políticos muestran su "total repulsa e indignación" ante la agresión sexual a un joven el pasado 5 de junio.

En la declaración, los grupos muestran su "total rechazo" ante la agresión sexual y su "absoluto apoyo y solidaridad con el joven y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e identidad".

En un segundo punto, se establece que "nos reafirmamos, una vez más, en nuestro rechazo a cualquier tipo de agresión sexual, violencia sexista o actitud lgtbifóbica que se produzca en nuestra ciudad y nos comprometemos en trabajar para eliminarlas, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad sexual y de género de todas las personas en todo tipo de entornos".

En un tercer epígrafe, se invita a la ciudadanía a que "permanezca activa frente a cualquier violencia contra la libertad sexual y de género" y se insiste en "el derecho de todas las personas a decidir sobre sus relaciones, su cuerpo y su sexualidad".

En señal de "repulsa" ante esta agresión sexual, los corporativos del Ayuntamiento de Pamplona se concentrarán este martes, a las 12.15 horas, delante de la puerta principal de la Casa Consistorial.