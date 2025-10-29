El Ayuntamiento de Pamplona muestra su "total rechazo y repulsa" ante la agresión sexual cometida este fin de semana

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles una declaración en la que muestra su "total rechazo y repulsa" ante la agresión sexual cometida este fin de semana en el entorno de la carpa universitaria.

En el texto, todos los grupos políticos del Ayuntamiento han mostrado su "total rechazo y repulsa" ante la agresión sexual y su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además del máximo respeto por la preservación de sus derechos e intimidad".

En un segundo punto, el Consistorio se "reafirma" en su "rechazo a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra ciudad" y se compromete a "trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos y contextos".

Por otro lado, se invita a la ciudadanía a "que se muestre activa frente a la violencia y las agresiones sexistas", y se reitera el "firme compromiso con la lucha contra las agresiones sexistas". "Apostamos por una ciudad libre para las mujeres y continuar trabajando por la consecución de la igualdad real entre mujeres como vía inequívoca para acabar contra todo tipo de violencia contra las mujeres", recoge el texto.

La Corporación Municipal se concentrará de manera silenciosa este jueves, a las 12 horas, para "manifestar públicamente su rechazo ante esta agresión y mostrar su solidaridad con la víctima".