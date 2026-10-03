El Ayuntamiento de Pamplona muestra su "total rechazo y repulsa" ante las agresiones sexuales a una mujer en Aranzadi

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este sábado una declaración institucional en la que todos los grupos políticos del consistorio expresan su "total rechazo y repulsa" ante las agresiones sexuales sufridas por una mujer en la zona de Aranzadi que se están investigando.

Asimismo, muestran su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer, además de máximo respeto por la preservación de sus derechos e intimidad".

Los representantes municipales se reafirman en su rechazo a "cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra ciudad" y se comprometen a trabajar para "erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos y contextos". Al tiempo que han invitado a la ciudadanía a que "se muestre activa frente a la violencia y las agresiones sexistas".

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona muestra, asimismo, su "firme compromiso con la lucha contra las agresiones sexistas" y apuesta por una ciudad "libre para las mujeres y continuar trabajando por la consecución de la igualdad real entre mujeres como vía inequívoca para acabar contra todo tipo de violencia contra las mujeres".

La corporación municipal se concentrará de manera silenciosa el lunes 5 de octubre, a las 12 del mediodía para manifestar públicamente su rechazo ante esta agresión y mostrar su solidaridad con la víctima.