El Ayuntamiento de Pamplona ofrece en concesión 28 plazas de aparcamiento subterráneas en la calle Serafín Olave

Aparcamiento en la calle Serafín Olave de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ofrece, en concesión administrativa, un total de 28 plazas de aparcamiento subterráneo en el barrio de Iturrama.

Las plazas se ubican en el aparcamiento de titularidad municipal situado en la calle Serafín Olave, número 6, bajo el edificio de apartamentos para mayores que existe en esa zona.

Las personas interesadas pueden solicitar dichas plazas a través de instancia dirigida al Servicio de Aparcamientos, Vados y Concesiones del Ayuntamiento. Se trata de una concesión administrativa que se extiende hasta el año 2081.

El coste de las plazas ronda los 18.000 euros. Aunque las plazas están abiertas a toda la ciudadanía, tendrán prioridad personas con residencia, negocio o trabajo en la zona.

El aparcamiento municipal entró en funcionamiento en el año 2006, con 48 plazas disponibles, que salieron en concesión administrativa para un total de 75 años.

En la actualidad, han quedado libres 28 de esas plazas como consecuencia del proceso de regularización que se está llevando a cabo en los distintos aparcamientos municipales. Es por ello que se ha abierto un nuevo plazo de presentación de solicitudes, de cara a poder ofrecerlas a nuevas personas usuarias.

Las personas interesadas puedan solicitar más información sobre requisitos, plazos y costes en el Servicio de Aparcamientos, Vados y Concesiones del Ayuntamiento, a través de los teléfonos 948 420 563 y 948 420 344.

Desde el año 2025, el Servicio de Aparcamientos, Concesiones y Vados está llevando a cabo tareas de revisión y regularización de las concesiones existentes en los principales aparcamientos de concesión municipal de Pamplona.

Uno de los objetivos de este trabajo es, entre otros, la liberación de plazas irregularmente ocupadas en dichos aparcamientos, con el objetivo de favorecer su ocupación y posibilitar el acceso de nuevas personas usuarias al régimen de concesión.