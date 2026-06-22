El Ayuntamiento de Pamplona prohíbe el uso recreativo del fuego, incluidas hogueras de San Juan, por la ola de calor

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, mediante una resolución del Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ha prohibido de forma temporal el uso recreativo del fuego en todo el término municipal, para garantizar la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.

Esta medida responde a las altas temperaturas, el riesgo muy alto o extremo de incendio y la especial vulnerabilidad de la interfaz urbano-forestal y agrícola del municipio, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Asimismo, el Consistorio ha secundado la recomendación del Gobierno de Navarra de extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.

Se prohíben expresamente las tradicionales hogueras de San Juan, toros de fuego o kalejiras circenses con fuego, cualquier tipo de pirotecnia (petardos, bengalas, cohetes), barbacoas, parrillas, planchas, camping-gas, quema de restos vegetales u otros restos en espacios exteriores, y cualquier actividad con llama abierta o chispas, para prevenir incendios en suelo urbano, zonas verdes, parcelas, taludes y espacios periurbanos, donde el fuego puede afectar a viviendas, vehículos e infraestructuras críticas.

La prohibición se mantendrá mientras persistan las condiciones meteorológicas y de riesgo que la motivan. El Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado a la ciudadanía colaboración y autoprotección, evitando conductas de riesgo y avisando de inmediato al 112 ante cualquier humo o conato de fuego.

Se insta especialmente a no encender fuego ni utilizar artefactos que generen llama, calor intenso o chispas en exteriores; evitar conductas de riesgo como arrojar colillas, abandonar vidrio o realizar trabajos que puedan provocar ignición sin las debidas condiciones de seguridad; extremar la precaución en el entorno de viviendas próximas a vegetación, manteniendo limpios los espacios exteriores y retirando materiales fácilmente combustibles; y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios municipales y de emergencia.