El Ayuntamiento de Pamplona reforzará la seguridad y la información sobre agresiones sexistas en el entorno de la Carpa. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona incrementará el dispositivo de seguridad en torno a la celebración de la Carpa de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) este próximo viernes, 27 de marzo, evento al que se prevé que acudan 7.500 personas. El dispositivo de Policía Municipal, que habitualmente cuenta con entre 32 y 36 efectivos, se verá incrementado en cinco agentes más.

Además, durante toda la jornada habrá vigilando en altura drones de Policía Nacional y Policía Foral, para monitorizar concentraciones que puedan entrañar riesgo. Los drones servirán, asimismo, para facilitar localizaciones en caso de que se produzca algún hecho o incidente que haga necesario identificar personas.

Policía Municipal realizará inspecciones preventivas de la zona estos días, y durante el desarrollo de la cita festiva controlará los accesos a la carpa: la carretera que baja a la Ciudad Deportiva Amaya y las escaleras que bajan desde la cuesta Beloso, dos trazados que confluyen en un único punto. La instalación tendrá una única puerta de entrada al recinto. Además, habrá presencia policial en el puente sobre el Arga próximo al recinto de las piscinas de Amaya y se patrullará por la Media Luna. El cuerpo local colaborará en el desalojo final del espacio y, durante su desarrollo, controlará que se cumplan las previsiones de aforo, según ha informado el Consistorio.

En esta edición de la Carpa y durante la jornada festiva el Ayuntamiento de Pamplona instalará por primera vez un punto de información sobre agresiones sexistas. Estará situado en la cuesta de Beloso, donde la antigua gasolinera. El horario de atención al público será desde las 00 horas del 27 de marzo hasta las 6 del 28 de marzo.

LIMPIEZA Y COLABORACIÓN

La afluencia a la Carpa universitaria provocará un incremento en la generación de residuos en la zona. Las calles más afectadas suelen ser Arrieta, Olite, la Cuesta de Beloso y las zonas de la plaza de Toros, el parque de la Media Luna y la colonia de Argaray. Con el objetivo de mantener a raya la basura, se instalará medio centenar de cubos de basura rojos en todo este entorno y, por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se reforzará también el número contenedores en la zona.

El Consistorio intensificará las labores de limpieza tanto de jardines como de calles, desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado, desviando servicios de otras zonas al entorno de la carpa, con barredoras, cisternas y distinto personal de limpieza. De madrugada, cuando ya la Carpa haya finalizado, se realizará un baldeo de la Cuesta de Beloso, lo que conllevará la interrupción temporal del tráfico en el sentido centro de ciudad, durante no más de 30 minutos. La previsión pasa por que la zona recupere la normalidad al mediodía del sábado.

Con el objetivo de sensibilizar a las personas asistentes, desde el Ayuntamiento de Pamplona se han mantenido varios encuentros con la Comisión de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra. De esos encuentros se vuelve a contar con la colaboración de 40 estudiantes, que durante la celebración de la Carpa realizarán labores de sensibilización y concienciación sobre la reducción de residuos. Todos ellos portarán petos con el distintivo municipal y recomendarán el uso de papeleras y cubos para deshacerse de los residuos, llevando para ello bolsas donde depositarlos. Organizados en parejas, realizarán esta labor de concienciación de 11 a 17 horas.

En esa labor de concienciación se hará especial hincapié en los orines. Se han instalado dos baterías de urinarios temporales, una ubicada en la intersección de la calle Leire con Media Luna; y otra en la trasera del Colegio de Médicos. Cada batería contará con una pirámide de urinarios, tres cabinas cerradas y una cabina adaptada a personas con discapacidad. Asimismo, se ampliará el horario de los baños públicos de la Media Luna, que permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta la medianoche. Además, se instalará cartelería en todo el entorno invitando al uso de urinarios públicos en lugar de orinar en la calle.