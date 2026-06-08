El Ayuntamiento de Pamplona regula la normativa para la celebración de actos civiles por fallecimientos o nacimientos

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a regular el uso de un espacio municipal, la sala Lidia Biurrun de la Ciudadela, para la celebración de actos de despedida y bienvenida de carácter civil.

Estas ceremonias civiles de despedida por fallecimiento y de bienvenida a la vida o recibimiento por nacimiento, adopción o acogida se centralizan ahora en único espacio, con "criterios unificados de uso", aprovechando las instalaciones ya utilizadas para bodas civiles y disponibles en horario de lunes a jueves por la tarde.

La capacidad de la sala es de 100 personas. Las principales características de la nueva ordenación las ha presentado en rueda de prensa la concejala de Hacienda, Contratación Pública Responsable y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona, Garbiñe Bueno, quien ha destacado la "idoneidad" del espacio de la Ciudadela para este tipo de celebraciones de carácter simbólico, laico y no confesional.

"Es un espacio muy acogedor, digno, en el cual se asegura de alguna forma que hay unas condiciones de comodidad, de respeto, de formalidad, de intimidad, hacia las personas que quieren oficiar ahí algunos de estos dos actos civiles", ha explicado.

Los actos que se celebren los organizarán las personas solicitantes, "siempre respetando el ordenamiento jurídico, la normativa municipal y el carácter institucional del espacio público". No están permitidos actos de carácter confesional.

El horario disponible es, de lunes a jueves, excepto festivos, de 18.30 a 20 horas, con un único acto por día, y la tarifa será de 67,73 euros. En esta hora y media se incluye la entrada y la salida de la sala. Las tasas por la utilización del espacio están reguladas en la norma 1 de la ordenanza fiscal.

La sala cuenta con equipamiento audiovisual y con ornamentación floral, y se facilita en condiciones adecuadas de uso; una vez finalizado el acto, la sala debe quedar en el mismo estado en que estaba. No se permite introducir comida ni bebida en las instalaciones.

En el caso de ceremonias de despedida civil, se prohíbe expresamente que sean de cuerpo presente. Está autorizada la música en directo y la utilización del equipo audiovisual para reproducir vídeo o música. La organización corresponde a las personas solicitantes.

CÓMO REALIZAR LAS SOLICITUDES

Las solicitudes se realizarán, a partir de este martes, de forma online, a través del registro electrónico, o presencial, en los registros correspondientes. Para los actos de despedida civil, los pueden solicitar los familiares, personas allegadas o representantes legales de la persona fallecida, con una antelación mínima de 2 días hábiles a la fecha de celebración del acto y dentro del mes siguiente al fallecimiento.

Es condición imprescindible que la persona fallecida, o la persona solicitante, haya estado empadronada en Pamplona. La solicitud debe ir acompañada por el certificado de defunción o documento acreditativo equivalente, el documento identificativo de la persona solicitante, certificado de empadronamiento, cuando proceda, y justificante del abono de las tasas.

Para los actos civiles de bienvenida, las solicitudes las realizarán, en el Registro Municipal y con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha de celebración del acto, las personas empadronadas en Pamplona, para sus hijas e hijos nacidos, personas adoptadas y menores en régimen de acogimiento no ocasional.

La persona menor debe estar empadronada en el municipio en el momento de la solicitud. La documentación necesaria es el certificado de nacimiento o documento equivalente, documento acreditativo de la representación legal, certificado de empadronamiento o autorización para la comprobación en el padrón y justificante del abono de la tasa correspondiente según la ordenanza fiscal vigente.

Los actos deberán "respetar el ordenamiento jurídico, la normativa municipal y el carácter institucional del espacio público" y no se autorizarán actos de naturaleza confesional "ni aquellos que puedan desvirtuar el uso del espacio público".

OTROS ESPACIOS ANTERIORES

El uso de espacios municipales para despedidas civiles ya estuvo regulado en el año 2008. La Junta de Gobierno Local (JOB) aprobó, el 20 de febrero de ese año, la celebración de actos civiles en el denominado Patio de los gigantes, en la calle Descalzos, ubicación que "con el paso de los años dejó de reunir las condiciones óptimas para este tipo de celebraciones".

Un nuevo acuerdo de la JOB, del 1 de septiembre de 2015, abrió la posibilidad de utilizar los centros de la Red Civivox para la celebración de despedidas civiles. El procedimiento "se ha ido adaptando" y, con la nueva ordenación, se eliminan los actos de parejas de hecho que, desde 2021, se regulan a través del Registro Único de Parejas Estables de Navarra, que depende del Gobierno de Navarra y que sustituye al antiguo registro municipal de parejas de hecho, que ya no está disponible.

A pesar de estar ya creado este Registro Único de Parejas Estables de Navarra, las denominadas legalmente parejas estables continuaban, de hecho, figurando dentro de la regulación municipal de actos civiles, ya que el acuerdo aprobado en 2008 establecía que se entenderían por actos civiles aquellos susceptibles de inscribirse en el Registro Civil o en el Registro municipal de parejas de hecho, excepto los matrimonios civiles.