El Ayuntamiento de Pamplona renovará dos pasarelas peatonales en el parque del Runa

Imagen de una pasarela - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación de los trabajos de suministro e instalación de dos pasarelas peatonales en el parque del Runa en el barrio de la Rochapea.

El contrato incluye la retirada de las actuales pasarelas y su sustitución por otras nuevas de madera prefabricadas. El presupuesto de estos trabajos asciende a 36.239,50 euros, con un plazo de ejecución de dos meses.

Las dos nuevas pasarelas se ubicarán en los mismos emplazamientos que las actuales y tendrán características funcionales, dimensionales y estéticas "compatibles" para "garantizar la continuidad y seguridad del itinerario peatonal existente".

Una de las pasarelas que se renovará está ubicada en el entorno del Soto de las Lavanderas, cerca del puente de Curtidores, y la otra en la zona de las antiguas piscinas de San Pedro, cerca del puente del Vergel.

Las pasarelas deben estar diseñadas y fabricadas para uso exterior permanente en espacio público, considerando específicamente la humedad, lluvia, ciclos de humectación y secado, proximidad al río Arga, exposición ambiental, posibles actos vandálicos y condiciones de mantenimiento municipal. Además, debe cumplir con los criterios de resbaladicidad establecidos en la normativa.

Las nuevas pasarelas disponen de barandillas laterales resistentes, estables, seguras y adecuadas para el espacio público, evitando aristas, elementos cortantes, atrapamientos y configuraciones que faciliten usos indebidos o escalada.

El contrato comprende todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la actuación, incluyendo desmontaje, transporte, fabricación o suministro, obra civil, comprobación y, en su caso, ejecución de cimentaciones y anclajes, montaje, medios auxiliares, señalización, gestión de residuos, protección del entorno, ensayos, documentación final y limpieza. Los trabajos los llevará a cabo la empresa Media Madera Ingenieros Consultores.