El Ayuntamiento de Pamplona renueva de forma integral el parque infantil de la plaza 1º de Mayo del barrio de Txantrea

Parque infantil de la plaza 1º de Mayo del barrio de Txantrea. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza 1º de Mayo del barrio de Txantrea ha estrenado estos días su nuevo parque infantil. El Ayuntamiento de Pamplona ha renovado el pavimento y los elementos del parque para "potenciar la oferta lúdica" de un espacio de mucho uso y tránsito ya que se encuentra en las inmediaciones del colegio público Bernart Etxepare y de la Escuela Infantil Izartegi. La actuación ha supuesto una inversión de 58.487,23 euros.

El nuevo diseño del parque establece dos áreas de juegos, con diferentes estructuras y elementos, para edades de 3 a 5 años y de 5 a 12 años, además de otros elementos complementarios. La estructura para menores de 3 a 5 años cuenta con una pequeña casita con telescopio, un túnel para gatear, un tobogán y otros elementos de juego. La estructura dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años tiene una rampa de escalada, tobogán, trepador de bolas y un mostrador de juego. En definitiva, elementos versátiles que generan oportunidades variadas de juego para quienes los utilicen.

También se han instalado dos columpios de balanceo con asiento plano, asiento cuna y cesta para hacer así más accesible ese juego concreto y se ha mantenido el girador existente que se conservaba en buen estado, explican desde el Consistorio en una nota de prensa.

El rediseño del parque infantil ha incluido la renovación de pavimento de la zona de juegos, que databa de 2007 y que no cumplía ya con la normativa. Con casi veinte años de uso, se hacía necesario cambiarla para mejorar la seguridad de quienes utilizan los diferentes elementos. Se ha apostado por generar espacios circulares de pavimento de caucho en torno a los diferentes juegos y elementos, dejando así que las farolas y los árboles de la zona se mantengan anclados al pavimento de la propia urbanización o en sus correspondientes alcorques.

Esta renovación de pavimento y elementos de juego se enmarca en los trabajos que el Ayuntamiento de Pamplona está llevando a cabo de forma continua, a lo largo de todo el año, en diferentes parques infantiles de la ciudad. La actuación en este parque de la plaza 1º de Mayo de Txantrea y la realizada en la plaza Monasterio de Fitero en el barrio de San Juan, con un suelo que acumulaba ya 24 años desde que se colocó, han supuesto una inversión, sumando la renovación de pavimento y la de los elementos de juego de ambos parques, de 100.000 euros.