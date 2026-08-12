El Ayuntamiento de Pamplona reparte 270.000 euros en ayudas entre 50 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha concedido ayudas a la participación ciudadana a 50 asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro de la ciudad. Se trata de financiar actividades en los ámbitos de la participación ciudadana, la ciudadanía activa y la articulación social en el municipio de Pamplona, a través de iniciativas de ocio social, educativo y cultural. La convocatoria ha repartido 270.000 euros.

La participación ciudadana se entiende, en esta convocatoria, como el conjunto de iniciativas promovidas por asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro dirigidas a "potenciar la implicación activa de las personas asociadas y/o voluntarias, favoreciendo el desarrollo personal, grupal y comunitario y dando respuesta a problemas económicos, ambientales y sociales de su entorno y de mejora de las condiciones de vida", explican desde el Consistorio.

Se han financiado actividades y proyectos de desarrollo del tejido social y promoción del desarrollo local; la participación ciudadana, el trabajo en red del tejido social y el voluntariado; la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía en el ámbito del ocio y el tiempo libre; la creación de redes entre asociaciones, grupos y vecindario; las prácticas innovadoras y la aplicación del desarrollo tecnológico a las iniciativas sociales; la difusión y la convivencia intercultural, el diálogo y el respeto a la diferencia, la participación y el empoderamiento de personas y colectivos de origen diverso; y la realización de acciones formativas dirigidas a la promoción de la participación y el empoderamiento social.

Esta convocatoria trata de ser una herramienta de apoyo y colaboración desde el ámbito municipal para asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de proyectos, actuaciones y formaciones que "promuevan el desarrollo del tejido social a través de la participación ciudadana, la ciudadanía activa y la articulación social, al mismo tiempo que fomenten la igualdad de género en Pamplona". Cada entidad podía presentar una solicitud para un único proyecto. El límite máximo que se podía obtener eran 15.000 euros.

La convocatoria de este año ha modificado algunos de los criterios de valoración de las propuestas. Se ha reducido la puntuación máxima del criterio relativo al trabajo con colectivos vulnerables (de 10 a 5 puntos); se ha reducido la puntuación del criterio de coordinación y trabajo en red, eliminando la referencia específica a las redes de mayores; y se ha reformulado el criterio sobre diversidad cultural. Asimismo, se han incorporado como criterios la integración del euskera en la entidad y el proyecto, y criterios medioambientales y de sostenibilidad.