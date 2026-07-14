El Ayuntamiento realiza 2.507 inspecciones en establecimientos hosteleros, con 96 actas por infracciones

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha controlado, entre las noches del 6 al 13 de julio, más de 400 establecimientos de hostelería y ocio del Casco Antiguo y el Ensanche con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en sus licencias de actividad, prestando especial atención a los niveles de ruido y a las medidas correctoras exigidas. Hasta la noche del 13 de julio, se han realizado 2.507 inspecciones, de las que 1.833, el 73%, han resultado correctas, y se han levantado 96 actas por infracciones de las condiciones de actividad otorgadas en la licencia, todas ellas por mantener la música elevada y sus instalaciones abiertas. Se han detectado 603 locales con música alta y 71, con música muy alta.

Durante estos días se han realizado 213 inspecciones a terrazas, y se han impuesto 114 sanciones por diversos incumplimientos. Cabe señalar que en estas fiestas, el volumen de ocupación de los establecimientos de hostelería se ha incrementado por encima del 200% respecto a la media del año en el número de comensales por establecimiento, y la cifra de reservas se ha triplicado.

Los controles e inspecciones para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de los espacios festivos, instalaciones municipales y puntos de uso público han incluido la revisión de acometidas a saneamiento en barras, txoznas y otros espacios como Plaza de los Fueros, Plaza de la Cruz, Antoniutti, Plaza de la O y el Ferial de la Runa, así como en la zona de aparcamiento de feriantes de Trinitarios, y enclaves como el ferial del Runa, la Ciudad Deportiva Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge, ha informado el Consistorio.

Para garantizar la seguridad de los alimentos y el cumplimiento de la normativa sanitaria en establecimientos y puestos de venta, entre los días 6 y 13 de julio se han realizado un total de 95 inspecciones en establecimientos y puestos de alimentación. Durante los primeros días se inspeccionaron la totalidad de los puestos ubicados en Antoniutti, Bosquecillo, Taconera, Plaza de Recoletas y Plaza de la O, además de los puestos instalados en el parque de Runa.

Como resultado de las actuaciones, se han detectado 159 deficiencias, relacionadas principalmente con deficiencias de las instalaciones y aparatos, falta de formación en higiene alimentaria, manipulación incorrecta de alimentos, deficiencias en la conservación y en materia de trazabilidad. Durante las inspecciones se han decomisado 16 kilogramos de alimentos que presentaban alteraciones en sus características organolépticas y que, por tanto, no eran aptos para el consumo.

CIFRA DE VISITANTES Y OCUPACIÓN HOTELERA AL ALZA

La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, ubicada en la calle San Saturnino, ha atendido a 1.574 personas, 962 de origen local (61,12%) y 612, de origen internacional (38,88%), que han realizado 1.163 demandas. La cifra de atenciones en la Oficina de Turismo ha bajado un 16% respecto a 2025, cuando se atendieron 1.439 demandas de 1.873 personas.

Entre las personas visitantes locales, la mayoría procede de Navarra, con 352 (36,59%), seguida por Madrid, con 103 (10,71%), Barcelona, con 89 (9,25 %), y Gipuzkoa, con 85 (8,84%). Desde fuera de nuestras fronteras, la cifra más alta corresponde a Nouvelle Aquitaine, con 125 (20,42%) y el resto de Francia, con 79 (12,91%), Estados Unidos, 63 (10,29%), Italia, 51 (8,33%) y Reino Unido, 48 (7,84 %).

La previsión hotelera de alojamiento se ha visto superada, con una ocupación media del 89,8%, por encima del 81,7% previsto inicialmente. El sector registra una evolución positiva, y las reservas de última hora han tenido un comportamiento moderado, lo que confirma que las estancias en Pamplona se planifican con antelación, según ha detallado el Ayuntamiento.

RESIDUOS RECOGIDOS EN ZONAS VERDES

Hasta este martes, se han recogido 11.060 kilos de residuos en las zonas verdes de la ciudad, con un promedio diario de 1.310 kilogramos. El volumen total supera el de 2025 en 1.060 kilos, con una subida del 10,6%. Por días, los mayores volúmenes diarios de residuos se registraron el 7 de julio, con 1.740 kilos; el 12 de julio, con 1.660 kilos; el 11 de julio, con 1.600 kilos; y el 13 de julio, con 1.540 kilos.

AGRESIONES SEXISTAS

En cuanto a las agresiones sexistas registradas entre este lunes a las 6 de la mañana y las 6 de la mañana del martes, se han registrado tres agresiones por tocamientos, con tres personas detenidas como presuntas autoras de esos hechos.

OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS

Además, hasta esta mañana, la Oficina de Objetos Perdidos habilitada en horario de 24 horas desde el 6 de julio, ha recogido 915 objetos de todo tipo. Se han devuelto a las personas que han acreditado ser sus legítimas propietarias 252 de estos objetos. Entre los objetos recibidos se encuentran 48 teléfonos móviles, 25 iPhones, 29 pares de gafas, 6 relojes, 351 carteras y DNIs, y 36 bolsos (riñoneras, mochilas, etcétera). Los objetos más curiosos recibidos hasta ahora son unos bastones deportivos y unos parches de nicotina. Además, entre los aparatos hallados, se encuentra un móvil mini (para niños) que ha devuelto la empresa de Transporte Urbano Comarcal (TUC).