El Ayuntamiento y el SNS aúnan en un único convenio la adhesión de los centros de salud a la receta deportiva-social

Presentación del convenio - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea van a aunar en uno solo los convenios que hasta ahora se firmaban con cada centro de salud que se adhería a la receta deportiva-social.

De esta forma, con "una única herramienta y con mayor eficacia en la tramitación administrativa", esta receta deportiva-social se podrá ampliar de los nueve centros actuales que la llevan a cabo a todos los centros de salud de la ciudad, cuyo número asciende a catorce.

El programa municipal de deporte terapéutico 'Citius, Longaevus, Fortius', también conocido como 'programa municipal de receta deportiva-social', constituye un servicio de prescripción de ejercicio físico y deporte terapéuticos y de otras actividades sociales comunitarias, tomando como eje de derivación a los centros de salud de Pamplona.

Este programa se implantó en 2021 en los centros de salud de Txantrea e Iturrama y en estos años se ha formalizado también en los centros de Segundo Ensanche, Etxabakoitz, Azpilagaña, San Juan, Milagrosa, Mendillorri y Lezkairu, a través de convenios propios.

La concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, y la jefa de sección de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria Norte de la Gerencia de Atención Primaria del SNS-O, Ariñe Sádaba, con presencia de personal de los centros de salud adscritos al programa, han presentado este nuevo convenio y la posibilidad de ampliación.

Es un programa que se dirige a personas mayores de 50 años y que busca "hacer frente, mediante una prescripción deportiva-social apoyada en recursos comunitarios externos, a la problemática socio-sanitaria asociada a las personas en situación de soledad no deseada, el síndrome de fragilidad, la inactividad física y el sedentarismo".

APLICACIÓN "INMEDIATA" EN LOS CENTROS DE SALUD Y PROCEDIMIENTO

En cada centro de salud que se incorpora al programa debe desarrollarse un proyecto comunitario de receta deportiva-social. La realización de estos proyectos comunitarios supone la coordinación, diseño, implementación y evaluación permanente de procesos cíclicos de prescripción de ejercicio, deporte y otras actividades.

El convenio regula los términos de la colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Servicio Navarra de Salud-Osasunbidea para la estabilización, impulso y desarrollo de esos proyectos comunitarios de recomendación de actividad física-social.

Estos proyectos implican la realización de recomendaciones individuales de ejercicio físico y de otras actividades sociales, a partir de la coordinación de profesionales de los equipos de Atención Primaria de los centros de salud de la ciudad, junto con profesionales externos bajo la tutela del Ayuntamiento de Pamplona.

Desde que se implantó el programa en 2021, se han emitido 1.540 recetas, 1.117 a mujeres y 423 a hombres, de las que aproximadamente algo más de un 20% corresponden a las segundas o más recetas consecutivas asignadas a determinadas personas. El programa está dirigido a personas mayores de 50 años, con una media de edad de 73,73 años.

Un 50,56% de las personas que tuvieron una receta en el programa "han salido del mismo cumpliendo globalmente los objetivos y viendo reducidas significativamente las problemáticas socio-sanitarias de partida".

Asimismo, "algo más del 50% de las personas participantes señalan que asisten menos al centro de salud por consultas imprevistas o no programadas, reforzando así el valor preventivo del programa en la salud de la población".

El convenio será de aplicación "inmediata" en los nueve centros de salud que ya lo implementan (Iturrama, Txantrea, Segundo Ensanche, Etxabakoitz, Azpilagaña, San Juan, Milagrosa, Mendillorri y Lezkairu).

Asimismo, se podrá aplicar a cualquier otro centro de salud mediante el mecanismo que el propio convenio recoge y que consiste en la presentación de la correspondiente solicitud a través del registro electrónico municipal y la comunicación simultánea desde el centro de salud a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. En estos momentos, ya se disponen solicitudes desde los centros de salud del Casco Antiguo y Buztintxuri.

COMPROMISOS DEL NUEVO CONVENIO

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea pretende cogestionar una parte de los diversos recursos públicos destinados al funcionamiento de la receta deportiva-social. Este nuevo convenio "mantiene intactos" la finalidad y el contenido básico de los convenios previos firmados desde 2021.

Este programa se enmarca en las finalidades también de normativas como el Plan de Salud Pública de Navarra 2022 - 2025 y el Plan Estratégico del Deporte y la Actividad Física de Navarra 2025 - 2028, entre otras.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea facilita y faculta al personal socio-sanitario de los centros de salud para que pueda prescribir voluntariamente recomendaciones de actividad y ejercicio físico a desarrollar, con el procedimiento establecido dentro de la receta deportiva-social, que se basan en un estilo de vida activo pautado.

También desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se pueden promover acciones formativas y facilitar espacios dentro de los centros de salud para llevar a cabo actividades pautadas y seguimientos por parte del personal educador físico-deportivo contratado, entre otras medidas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona centra sus compromisos en la disposición (o facilitación) de personal educador físico deportivo, de espacios donde impartir actividades a personas con una receta y de ofertas deportivas y sociales a las que derivar a personas con una receta.

Estos compromisos se satisfacen mediante contratos externos para dotar al programa de personal especializado; convenios con otras entidades (Fundación Solera, Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra) que proporcionan plazas en actividades que son ocupadas por personas con receta y otro tipo de mecanismos administrativos, como los procedimientos establecidos para el uso de instalaciones municipales, que trascienden a este convenio.