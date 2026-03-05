El Ayuntamiento de Tudela conmemora el 8M con una concentración, talleres y una entrega de premios

Presentación de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Tudela con motivo del 8M - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Tudela, Anichu Agüera, junto a integrantes del Consejo Municipal por la Igualdad, ha presentado en rueda de prensa las actividades organizadas para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que incluye una concentración, talleres y una entrega de premios.

La programación se inicia el sábado 8 de marzo con la concentración ciudadana y la lectura de la Declaración Institucional, a las 12.45 horas en la plaza de los Fueros, y se prolongará hasta el 27 de marzo.

La campaña de este año, cuyo lema es 'Gracias al Feminismo... Hoy podemos ser, estar, decir y decidir', tiene un presupuesto de 5.750 euros, que en parte será financiado con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según Agüera, "esta campaña pretende recordar una realidad fundamental: muchos de los derechos y libertadas que hoy tenemos asumidos y que forman parte de nuestra vida cotidiana existen gracias a las luchas del movimiento feminista y a la organización colectiva de las mujeres a lo largo de la historia".

"Los carteles, a través de los diferentes iconos relacionados con cada hito, representan logros como el derecho a moverse libremente, a gestionar el dinero propio, a estudiar en igualdad, a votar, a divorciarse o a decidir sobre el propio cuerpo", ha indicado.

Agüera ha puesto de manifiesto "el compromiso de las entidades locales y territoriales" a "impulsar acciones de sensibilización y comunicación que pongan en valor los logros históricos del feminismo y su impacto en la vida cotidiana, contribuyendo a una ciudadanía informada y crítica, incorporando de manera transversal la perspectiva de género en las políticas públicas locales, garantizando que las decisiones institucionales contribuyan a la igualdad real entre mujeres y hombres".

También a "reforzar la educación en igualdad y en derechos humanos como herramienta clave para prevenir desigualdades y violencias, especialmente entre la población más joven, poniendo en valor la teoría e historia feminista siempre tan olvidada", y a "reconocer y apoyar el trabajo del movimiento feminista y asociativo, valorando su aportación histórica y actual a la cohesión social, la justicia y la democracia".

Agüera ha reiterado, en nombre del Ayuntamiento de Tudela y del Consejo por la Igualdad, su "compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres" y ha animado a toda la ciudadanía a participar en estos actos.

ACTOS PROGRAMADOS

El 8 de marzo, a las 12.45 horas en la Plaza de los Fueros, tendrá lugar la concentración ciudadana y lectura de la Declaración Institucional que previsiblemente aprobarán el 6 de marzo los partidos políticos del ayuntamiento.

El 14 de marzo, sábado, tendrá lugar el taller de dibujo para niños de 8 a 12 años 'La vida en el centro: Dibujar para imaginar otros mundos', de 11 a 13 horas en la Bodega del Museo Muñoz Sola. Es gratuito y las plazas son limitadas. Inscripciones en el Museo Muñoz Sola, presencial o al teléfono 948402640 de miércoles a domingo.

El 15 de marzo, domingo, será el taller de dibujo para personas adultas 'La vida en el centro: Dibujar para imaginar otros mundos', de 10.30 a 13.15 horas en la Bodega del Museo Muñoz Sola. También es gratuito y las plazas son limitadas. Inscripciones en el Museo Muñoz Sola, presencial o al teléfono 948402640 de miércoles a domingo.

Desde "una perspectiva ecofeminista", estos talleres "incorporan una mirada centrada en la igualdad y la coeducación, herramientas fundamentales para cuestionar los roles de género, fomentar el pensamiento crítico y promover relaciones más justas y cuidadosas".

A través de "propuestas sencillas y accesibles", se propone el dibujo "como una herramienta para observar, imaginar y reflexionar sobre el mundo que habitamos y las relaciones que lo sostienen". Se plantea "con un lenguaje abierto, no técnico, al alcance de todas las personas, que permite explorar ideas, emociones y miradas propias, sin necesidad de experiencia previa".

El 17 de marzo, martes, será el taller de 'Micromachismos: Reconociendo y transformando actitudes machistas cotidianas', de 18.30 a 20.30 horas en el Centro Cívico Rúa. Es gratuito y las plazas son limitadas. Cuenta con servicio de conciliación.

El objetivo de este taller es "proporcionar conceptos comunes, identificar actitudes y comportamientos machistas en el día a día" y "poner en común las aportaciones de las personas asistentes para ver coincidencias y discrepancias y facilitar la generación de cambios hacia la igualdad".

Se realizarán grupos de trabajo para reflexionar sobre distribución de tareas, poder, participación y toma de decisiones, lenguaje, vulnerabilidad y afecto y sobre mostrar el cuerpo.

El 27 de marzo, viernes, está prevista la entrega de premios del XXII Concurso de Poesía y Microrrelatos 'Las Mujeres', a las 18.30 horas en la Mancomunidad de la Ribera. La Asociación de Mujeres-El Tazón Santa Ana ha organizado, un año más, este concurso que versa sobre la Temática 'Mujeres'.

Además de la categoría para mayores de edad hay otra para menores de 18 años con el objetivo de involucrar a población más joven.

El jurado lo forman integrantes del Grupo Literario Traslapuente y las personas ganadoras procederán a la lectura de sus obras en un acto que este año pondrá en valor la obra de dos escritoras tudelanas: Alicia Baigorri Montes y Elena Sánchez Brun.

Acompañará en el acto un dúo de flauta y guitarra del alumnado de quinto y sexto de la Escuela de Música de Tudela 'Fernando Remacha', bajo la dirección de Amaia Pardo.