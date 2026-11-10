El Ayuntamiento de Tudela establece los servicios mínimos del transporte urbano con motivo de la huelga general

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha establecido los servicios mínimos que del transporte urbano de la ciudad con motivo de la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre.

La prestación del servicio durante la jornada de huelga se organizará de la siguiente manera: Línea Roja (Hospital), se realizarán todos los servicios previstos; Línea Amarilla (Hospital), se realizarán todos los servicios previstos; Líneas escolares, se mantendrán todos los servicios.

En la Línea Verde, se prestará el 50% de los servicios, favoreciendo los transbordos con las líneas que conectan con el Hospital. Los servicios mínimos se aplicarán en las siguientes franjas horarias: de 08 a 10.30 horas y de 12.30 a 16.30 horas.

En la Línea Azul se prestará el 50% de los servicios, favoreciendo igualmente los transbordos con las líneas del Hospital. Los servicios mínimos se aplicarán en las siguientes franjas horarias: de 05.15 a 10.20 horas y de 12.50 a 17.10 horas.

Con esta regulación se pretende "garantizar la movilidad de la ciudadanía durante la jornada de huelga, manteniendo especialmente la conexión con el hospital y los desplazamientos escolares".