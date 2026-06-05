El Ayuntamiento de Tudela guarda un minuto de silencio en memoria de los cinco policías forales fallecidos en accidente

El Ayuntamiento de Tudela guarda un minuto de silencio en memoria de los cinco policías forales fallecidos en un accidente vial en Guipúzcoa
El Ayuntamiento de Tudela guarda un minuto de silencio en memoria de los cinco policías forales fallecidos en un accidente vial en Guipúzcoa - AYUNTAMIENTO DE TUDELA
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 5 junio 2026 12:57
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PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha guardado este viernes un minuto de silencio como muestra de "reconocimiento, solidaridad y apoyo" a las familias, compañeros y amigos de los cinco policías forales fallecidos este miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar (Guipúzcoa), así como a "toda la Policía Foral".

Al acto, según han informado desde el Consistorio en una nota, han asistido miembros de la Corporación municipal, trabajadores del Ayuntamiento, miembros de la Policía foral y de los demás miembros de seguridad, y vecinos de la ciudad "que han querido sumarse a este gesto de recuerdo y cariño".

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