El Ayuntamiento de Tudela lleva a los tribunales al Gobierno de Navarra por la ampliación de la planta de lodos

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha admitido a trámite el recurso contencioso del Ayuntamiento de Tudela contra el Gobierno de Navarra, después de que, "una vez vencidos los plazos legales, el Ejecutivo foral haya dejado sin respuesta el requerimiento municipal para dejar sin efecto la resolución del pasado 5 de noviembre que concedía a la empresa Nilsa la Autorización Ambiental Integrada para ampliar la planta de tratamiento de lodos fecales de la EDAR de Tudela, como paso previo a la construcción de una macro instalación para producir biogás, a menos de un kilómetro del casco urbano de Tudela", según ha explicado el propio Ayuntamiento en una nota.

El alcalde, Alejandro Toquero, ha asegurado que "llevar a los tribunales nuevamente al Gobierno de Navarra es la única opción que nos han dejado la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, y su consejero de Cohesión Territorial y presidente de Nilsa, Óscar Chivite, después de dar la callada por respuesta a nuestro llamamiento a la sensatez y anular una autorización 'express', infame y chapucera, resuelta a toda velocidad con el único fin de evitar que la macro planta de biogás proyectada junto a la EDAR de Tudela entrara en la moratoria aprobada a finales de octubre por el Parlamento foral para este tipo de instalaciones".

El Ayuntamiento de Tudela ha explicado que la admisión a trámite del recurso se suma a la apertura de una pieza separada para solicitar medidas cautelares que dejen en suspenso la resolución aprobada por la Dirección General de Medio Ambiente "unos días antes de que la nueva ley, que incluye el establecimiento de una moratoria para las nuevas planta de biogás, entrara en vigor".

"No somos solo nosotros quienes cuestionamos esta disparatada autorización, sino también los colectivos ecologistas e incluso la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha visto invadidas sus competencias, al igual que ha ocurrido con las del Ayuntamiento de Tudela", ha señalado Toquero.

El alcalde ha afirmado que "desde el Ayuntamiento de Tudela seguimos abiertos a encontrar una solución alternativa, que de hecho ya hemos propuesto, pero no vamos a aceptar jamás la imposición y el desprecio con los que María y Oscar Chivite han tratado a los tudelanos, mientras el PSN y Contigo Tudela han preferido defender lo indefendible, en lugar de priorizar el interés de sus vecinos para no enfadar a sus jefes en Pamplona".