El Ayuntamiento de Tudela trabaja para posibilitar la jubilación parcial del personal laboral municipal

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha afirmado este jueves que está "trabajando para hacer realidad" la aplicación de la jubilación parcial al personal laboral municipal, una medida que el equipo de gobierno considera "una herramienta importante para favorecer el relevo generacional, facilitar la renovación de la plantilla y mejorar la planificación de los recursos humanos del Consistorio".

En un comunicado, el concejal de Recursos Humanos, Carlos Aguado, ha trasladado su "compromiso" con la puesta en marcha de esta medida y ha subrayado que existe "voluntad política para ir adelante con la jubilación parcial".

Una voluntad que, según ha explicado, "deberá ir acompañada del necesario rigor técnico y jurídico para garantizar que su aplicación se realiza con todas las garantías".

La medida se enmarca en el nuevo escenario normativo establecido por el Real Decreto-ley 19/2026, aprobado en junio de este año, cuya aplicación a las administraciones públicas "plantea todavía diversas cuestiones que deben ser concretadas".

"Hay voluntad política para ir adelante con esta medida, que favorece el relevo generacional y la rotación de la plantilla", ha señalado Aguado, quien ha destacado que el Ayuntamiento "está trabajando para superar las dificultades que actualmente existen para su aplicación".

En este sentido, el concejal de Recursos Humanos ha puesto el acento en la necesidad de actuar "con prudencia" ante una regulación que "supone una novedad para las administraciones públicas". "No tenemos un referente regulatorio anterior. Esta normativa es nueva para todas las administraciones públicas y debemos andar con pies de plomo, para no cometer errores que después puedan perjudicar a las personas afectadas", ha afirmado.

Aguado ha destacado que "se trata de un proceso que requiere combinar la voluntad de poner en marcha la medida con la seguridad jurídica necesaria para las personas trabajadoras y para la propia Administración", al tiempo que ha querido trasladar también un mensaje de "tranquilidad" al personal afectado y ha asegurado que "el Ayuntamiento seguirá trabajando para agilizar los plazos con todas las garantías necesarias".

"Seguimos dando pasos en esa dirección para conseguir que la jubilación parcial sea una realidad. Pido paciencia a las personas afectadas, entiendo su situación y haremos las cosas lo más rápidamente posible, pero siempre desde el rigor y la seguridad jurídica en beneficio de todas las partes implicadas", ha concluido Aguado.