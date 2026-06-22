El Ayuntamiento del Valle de Egüés suspende la celebración de las hogueras de San Juan por el riesgo de incendios

Archivo - Imagen de archivo de una hoguera de San Juan - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha decidido suspender las hogueras de San Juan previstas para la noche del 23 de junio, ante las elevadas temperaturas registradas en los últimos días y el consiguiente aumento del riesgo de incendios.

Todo ello, según han informado desde el Consistorio en una nota, "en aplicación de la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales y como medida de precaución para garantizar la seguridad de la ciudadanía".

Asimismo, se recuerda a toda la ciudadanía la obligación de cumplir las disposiciones contenidas en la Ordenanza Municipal de prevención de incendios, por lo que queda prohibida la realización de hogueras o cualquier otro tipo de fuego en todo el término municipal, incluidos los concejos del Valle de Egüés.