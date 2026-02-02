Los ayuntamientos de Lekunberri y Larraun solicitan al Departamento de Salud que "garantice el servicio de pediatría"

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Lekunberri y Larraun han solicitado al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra que "garantice el servicio de pediatría" en la zona después de que, según han lamentado, el Ejecutivo "cerrara el servicio de pediatría del centro de salud de Larraun el pasado 10 de diciembre".

Los dos ayuntamientos han explicado en un comunicado que se han posicionado "en contra de la intención de cerrar dicho servicio desde el primer momento". De hecho, representantes de ambos ayuntamientos "han reafirmado tanto oralmente como por escrito la petición de mantener el servicio de pediatría en los municipios, asegurando además que existe espacio suficiente en el centro de salud de la localidad".

Los ayuntamientos han señalado que "el Departamento nos informó de que iba a reestructurar el servicio para organizarlo mejor y ofrecer una mejor calidad, pero reduciendo los servicios no se consigue mejorar la calidad". "A las familias que han interpuesto reclamaciones les han contestado lo mismo, que lo han hecho para mejorar el servicio, pero hay un gran enfado entre las familias", han asegurado.

Por eso, el alcalde de Larraun, Mikel Uharte, y el alcalde de Lekunberri, Arkaitz Goikoetxea, han solicitado al Departamento que "restablezca el servicio de pediatría y que todos los días que se preste el servicio haya pediatra y enfermera, ya que en el centro de salud hay dos habitaciones libres".

Junto a esas gestiones, los alcaldes de Lekunberri y Larraun han solicitado una reunión al consejero de Salud para que "corrija la situación y garantice a la ciudadanía la oferta de un servicio de calidad y proximidad, sin merma alguna en el servicio prestado hasta ahora". "Esperamos que la demanda tenga una respuesta positiva. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando hasta asegurarnos de que los niños y niñas de nuestra zona reciban una atención integral, más cercana y de mayor calidad", han subrayado los dos alcaldes.