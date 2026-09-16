El balneario de Iturrama reabre tras el verano sus instalaciones y el plazo para adquirir abonos y entradas diarias

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PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balneario urbano de Iturrama ha reabierto sus puertas después de los meses de verano y ha puesto a la venta los abonos para la nueva temporada, para media temporada, para 30 días y las entradas diarias.

La temporada se desarrolla desde la segunda quincena de septiembre hasta el 30 de junio de 2027. Su horario es de lunes a viernes, de 8.30 a 21.30, y los sábados, de 8.30 a 14 horas y de 16.30 a 21.30 horas.

Se ofertan diferentes tipos de abonos. Los abonos para toda la temporada abarcan desde este mes de septiembre hasta finales de junio de 2027; los abonos de media temporada, tendrán validez entre los meses de febrero y junio. También hay disponibles abonos de 30 días y entradas diarias.

Pueden adquirirse presencialmente en Civivox Iturrama y ahora también a través de la app Civivox Pamplona. No procederá la devolución de los abonos o entradas cuando hubiera transcurrido el plazo de 14 días desde su adquisición, se hubieran utilizado (en todo o en parte) o se hubiera adquirido cualquier tipo de entrada diaria.

En los precios, existen bonificaciones por familia numerosa, familia monoparental, discapacidad, ingresos de la unidad familiar, víctimas de actos de terrorismo, víctimas de delito de violencia de género, acogimiento familiar y emigrantes en situación de exclusión social, tal y como recoge la normativa municipal.

Niños menores de 2 años tienen acceso gratuito y hay diferentes tarifas en función de la edad. Jóvenes de 14 a 30 años y personas desempleadas se pueden beneficiar de una reducción del 10% del importe total únicamente en los abonos, no acumulable a otros posibles descuentos a los que tengan derecho.

Para beneficiarse de estas bonificaciones y descuentos será necesario entregar la documentación correspondiente en Civivox Iturrama.

Tanto los abonos como las entradas dan derecho al uso y disfrute del vaso de natación, del de hidroterapia y de las saunas, desde el horario de apertura hasta 30 minutos antes del cierre de la instalación.

En determinados horarios, habrá espacios no disponibles por la realización de actividades. Para más información, se puede acudir al propio Civivox Iturrama (c/ Esquíroz, 24) o llamar al teléfono 948 366 655.

La atención se realiza de lunes a sábado, de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas. También hay información disponible en la web municipal, www.pamplona.es.