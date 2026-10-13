Baluarte acogerá una representación de 'La Gran Zarzuela y Nuestra Jota' el 27 de diciembre

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jota y la zarzuela se encontrarán el próximo 27 de diciembre, a las 18.30 horas, en Baluarte en una representación de 'La Gran Zarzuela y nuestra Jota', un espectáculo que reúne sobre el escenario dos de "las expresiones más queridas de nuestra tradición musical".

La velada, con dirección musical de Miguel Ángel Tapia, contará con las voces de Nacho del Río, Beatriz Bernad, Montserrat Martí y Beatriz Gimeno, junto al baile de Miguel Ángel Berna, el Coro Amici Musicae y la compañía de baile Esencia de Aragón.

Más de cien artistas darán vida a "una gran producción en la que canto, música y danza se unen para recorrer la fuerza y la emoción de la jota y algunas de las romanzas más reconocibles de la zarzuela", han explicado desde la productora. Las entradas están a la venta en www.baluarte.com y en taquilla.