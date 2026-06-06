El BAN hace un "balance positivo" de la Gran Recogida de Alimentos con "resultados similares" al año pasado

La presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, Marisol Villar, junto con voluntarios que han participado en la Gran Recogida de Alimentos 2026. - BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha hecho un "balance positivo" de la Gran Recogida de Alimentos de la Primavera 2026, celebrada durante estos días 5 y 6 de junio en numerosos establecimientos de toda la Comunidad foral. Aunque todavía quedan muchas cajas de alimentos y aportaciones económicas por contabilizar, las primeras estimaciones "apuntan a unos resultados similares a los obtenidos en la campaña de primavera del pasado año".

En una nota de prensa, la entidad ha agradecido "la implicación de las personas voluntarias, coordinadoras, establecimientos colaboradores y de toda la ciudadanía navarra", que "una vez más ha demostrado su compromiso con las familias y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad".

El BAN ha indicado que la campaña se ha desarrollado "en un contexto especialmente complejo para la captación de voluntariado". "A pesar de los esfuerzos realizados durante las semanas previas, finalmente han faltado alrededor de 200 personas voluntarias para completar todos los turnos previstos, en una semana marcada por diversos acontecimientos sociales que han dificultado la disponibilidad de colaboradores", ha señalado.

A pesar de ellos, cientos de voluntarios y voluntarias han estado presentes en supermercados y comercios de toda Navarra, informando a los clientes y animando a participar en una iniciativa "que resulta fundamental para reforzar las reservas de alimentos de la Fundación y garantizar la atención a miles de personas receptoras durante los próximos meses, en torno a 20.000".

La presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, Marisol Villar, ha indicado que, si bien "todavía es pronto para ofrecer cifras definitivas porque quedan numerosas cajas y donaciones por contabilizar", "las sensaciones son positivas". "Todo indica que estaremos en cifras similares a las del pasado año, lo que supone una excelente noticia teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido para cubrir todos los puestos de voluntariado", ha valorado.

Villar ha destacado el "carácter excepcional" de la respuesta solidaria de Navarra en las últimas campañas. "No debemos olvidar que en la Gran Recogida de Primavera del año pasado Navarra fue la única comunidad de España que consiguió mejorar los resultados de la edición anterior. Ese compromiso constante de la ciudadanía navarra es lo que nos permite seguir ayudando a miles de personas cada día", ha resaltado.

Desde la Fundación recuerdan que la campaña no ha terminado. Las donaciones económicas permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de junio y pueden realizarse de forma sencilla a través de la web www.bancoalimentosnavarra.org, mediante transferencia bancaria o a través de BIZUM con el código 00262.

"La solidaridad no termina cuando se desmontan los puntos informativos. Cada aportación sigue siendo fundamental para transformar la generosidad de la sociedad navarra en ayuda directa para quienes más lo necesitan", ha resaltado Villar.