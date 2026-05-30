El BAN necesita todavía más de 500 voluntarios a una semana de la Gran Recogida de Alimentos de Primavera

Archivo - Voluntarios durante la iniciativa Gran Recogida de Alimentos de una edición anterior. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Cuando falta apenas una semana para la celebración de la Gran Recogida de Alimentos de Primavera 2026, la Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha hecho un "llamamiento urgente" a la ciudadanía navarra para que se sume como voluntaria a esta acción solidaria, que tendrá lugar los próximos viernes 5 y sábado 6 de junio en decenas de establecimientos comerciales repartidos por toda la Comunidad foral.

La entidad necesita todavía más de 500 voluntarios y voluntarias para poder cubrir "adecuadamente" todos los turnos previstos durante una campaña destinada a "garantizar el abastecimiento de alimentos destinados a familias y personas en situación de vulnerabilidad".

"Las personas voluntarias desempeñan un papel fundamental durante la Gran Recogida, ya que son las encargadas de informar a los clientes sobre la iniciativa, animar a la participación y facilitar el proceso de donación en los distintos puntos de recogida habilitados", destacan desde el BAN en una nota de prensa.

En estos momentos, las necesidades más urgentes se concentran en las localidades de Zizur Mayor, Cizur Menor, Burlada y Estella. Asimismo, en Pamplona hacen falta especialmente personas voluntarias en los barrios de San Juan, Ensanche, Casco Viejo, Berrioplano y Txantrea, donde todavía quedan numerosos turnos por cubrir.

Desde la Fundación Banco de Alimentos de Navarra destacan que participar como voluntario o voluntaria "es una experiencia sencilla, flexible y enriquecedora. Cada persona puede elegir el establecimiento y el horario que mejor se adapte a sus posibilidades, además de colaborar junto a familiares, amigos, compañeros de trabajo o integrantes de asociaciones y colectivos".

La campaña busca "movilizar una vez más la solidaridad de la sociedad navarra para seguir atendiendo las necesidades de miles de personas que reciben apoyo a través de las entidades sociales colaboradoras de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra".

Las personas interesadas en colaborar pueden inscribirse a través de la página web www.bancoalimentosnavarra.org, el mail granrecogidaban@gmail.com o el teléfono 948 30 38 16 (de lunes a viernes, en horario de mañana).

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra anima a toda la ciudadanía a participar en esta nueva edición de la Gran Recogida de Primavera y recuerda que "unas pocas horas de dedicación pueden marcar una gran diferencia para muchas familias".