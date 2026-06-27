El Banco de Alimentos de Navarra necesita 50.000 euros antes de San Fermín para garantizar su nivel de atención

Representantes del Banco de Alimentos de Navarra. - BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha lanzado un "llamamiento urgente" a la ciudadanía navarra para recaudar 50.000 euros antes de la llegada de San Fermín, "una cantidad imprescindible para igualar el nivel de recaudación conseguido en la campaña del pasado año y garantizar la atención alimentaria que reciben cerca de 20.000 personas en toda la Comunidad foral", ha subrayado.

Aunque la Gran Recogida de Primavera ha dejado un "balance positivo" en cuanto a las donaciones de alimentos físicos, la Fundación ha mostrado su preocupación por "la escasa respuesta" que están registrando las donaciones económicas realizadas a través de internet, "un recurso cada vez más importante para adquirir productos básicos y completar los lotes que posteriormente llegan a miles de familias navarras".

En una nota de prensa, la presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, Marisol Villar, ha destacado que "la solidaridad en los supermercados ha vuelto a ser ejemplar, pero necesitamos un último esfuerzo. Las donaciones económicas están siendo mucho menores de lo previsto y todavía nos faltan 50.000 euros para poder mantener el nivel de ayuda del año pasado".

Villar ha recordado que las aportaciones económicas "permiten comprar aquellos alimentos que más se necesitan en cada momento, como leche, aceite, conservas, productos infantiles o alimentos frescos, además de facilitar una gestión más eficiente de las existencias".

"Detrás de esa cifra hay personas. Estamos hablando de cerca de 20.000 navarros y navarras que dependen, en mayor o menor medida, de la ayuda que distribuimos junto a las entidades sociales. No podemos permitir que la falta de recursos económicos reduzca nuestra capacidad de respuesta", señala la presidenta.

La Fundación insiste en que la campaña de donaciones económicas continúa abierta hasta el próximo 30 de junio, "por lo que todavía es posible colaborar para alcanzar el objetivo marcado antes del inicio de las fiestas de San Fermín". Las donaciones pueden realizarse a través de www.bancoalimentosnavarra.org, mediante transferencia bancaria o realizando un Bizum solidario al código 00262.

"Cada euro cuenta. Entre todos y todas podemos conseguir esos 50.000 euros que marcarán la diferencia para miles de familias. Navarra siempre ha demostrado ser una tierra solidaria y confiamos en que volverá a responder en este momento decisivo", ha resaltado Marisol Villar.