El bar Chelsy de Pamplona y el bar La Catedral de Tudela ganan en la Semana de la Tortilla de Navarra

Entrega de los galardones de la Semana de la Tortilla. - HOSTELERÍA DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El bar Chelsy de Pamplona ha ganado, en la 9ª Semana de la Tortilla de Navarra, la categoría de 'Tortilla tradicional', mientras que el bar La Catedral de Tudela ha ganado en 'Tortilla con...'. El premio Huevos Larraz a la mejor tortilla elaborada con sus productos ha recaído en el Camping Iratxe Kanpina de Ayegui.

La novena edición de la Semana de la Tortilla de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, con la colaboración de CaixaBank, 31Heineken, Cooperativa de Hostelería de Navarra y Huevos Larraz, se ha celebrado del 5 al 14 de junio.

El proyecto se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, a través de www.pamplona.es/turismo, y está subvencionado por el Gobierno de Navarra, a través de www.visitnavarra.es.

Este martes ha tenido lugar el 'Concurso de Tortillas' en la Cooperativa de Hostelería de Navarra de Burlada, en el que el jurado finalista ha estado formado por Verónica Montespier, del bar La Huerta de Chicha de Pamplona, y Eneko Ibañez, del Rex Casa de Comidas de Pamplona, además de Ana Beriain, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra; Pablo Andoño, director Comercial Retail DT Ebro de CaixaBank; Santiago Guillermo, responsable de Navarra y Guipúzcoa de Heineken España; Santiago Enciso, presidente de la Cooperativa de Hostelería de Navarra; y Karmele Pikabea, gerente de la cooperativa Huevos Larraz.

En esta novena edición han concursado 31 tortillas de establecimientos de Navarra. Cada uno de ellos ha tenido la opción de presentarse a una o dos categorías de tortilla, 'Tortilla de patata tradicional', con ingredientes básicos como patata, huevo, sal, aceite de oliva y opcional cebolla; o 'Tortilla de patata con...', con base en tortilla de patata más un ingrediente "con el fin de dar a su pincho un toque de originalidad y sabor".

Además de la entrega de premios, el acto ha incluido tres menciones especiales vinculadas a la hostelería, la sostenibilidad y la cultura gastronómica. Por un lado, se ha presentado la acción 'Tortilla consciente Navarra', una iniciativa piloto de educación ambiental impulsada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, centrada en la recogida del aceite vegetal usado generado por los establecimientos participantes y su transformación en jabón líquido sostenible, gracias a la colaboración de Yenxa / Soluciones Circulares de Navarra.

Asimismo, la ONCE ha hecho entrega a la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra de un cupón dedicado a la hostelería, como reconocimiento al papel del sector en la economía local, la generación de empleo y la cultura de encuentro en la vida cotidiana,

La entrega de galardones ha coincidido, además, con el Día Mundial de la Tapa, que se celebra el 16 de junio para poner en valor la tapa como una de las expresiones más reconocibles de la gastronomía. En este contexto, la asociación ha querido sumarse al apoyo al tapeo como "manifestación de la cultura gastronómica y hostelera, destacando el protagonismo de la tortilla de patatas como una de las tapas más consumidas y representativas".