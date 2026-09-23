El bar Gatza, ganador del II Concurso de Ensaladilla de Navarra - II CONCURSO DE ENSALADILLA DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bar Gatza ha resultado ganador del II Concurso de Ensaladilla de Navarra con 'Hegaluze', una ensaladilla de bonito con morrillo confitado, mayonesa y tartar de bonito que el jurado ha definido como "una orquesta perfectamente afinada por su armonía, equilibrio y combinación de unos ingredientes de calidad y sabor".

El jurado profesional ha dictaminado que el galardón de 'Mejor Ensaladilla de Navarra' es para el bar Gatza, que ha obtenido el premio en metálico de 1.000 euros, cuyo talón ha sido entregado por Emilio Marca y Antonio Arrabal, de Hellmann's, junto a Javier Aristegui, de Cooperativa de Hostelería.

De manera simultánea, un jurado popular, compuesto por doce personas amantes de la ensaladilla, ha catado las elaboraciones finalistas y ha proclamado que el premio popular a la ensaladilla es para el Bar Restaurante Monjardín con 'La ensaladilla rusa de Alaia', elaborada con anguila ahumada, virutas de foie, manzana verde y esferificación de aceituna.

Esta iniciativa ha sido organizada por la Asociación Casco Antiguo de Pamplona, Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería, cuenta con el patrocinio de Hellmann's, Cooperativa de Hostelería como proveedor oficial, Maestros Aceituneros y Cervezas Ambar, y está subvencionada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

El jurado profesional ha estado compuesto por Jaione Echarri Erice, jefa de sala del Molino de Urdaniz, Lorea Lozada Abanto, cocinera del New Gure Etxea, Antonio Arrabal Jiménez, brand ambassador de Hellmann's, Javier Díaz Zalduendo, cocinero del Restaurante Alhambra, Carlos Rodríguez Félix, director de catering de Cock&Events, y Jaime Ubillos Minondo, miembro de la Academia Navarra de Gastronomía.

A partir del miércoles la web www.lamejorensaladilla.es dispondrá de los números premiados del sorteo y el premio conseguido entre los clientes que emitieron el voto popular.

El sorteo se ha realizado con una aplicación digital y el resultado ha sido el 8, 70, 85, 87, 95, 233, 252, 257, 263, 300, 307, 342, 369, 372, 407, 496, 536, 582, 587, 686 , 705, 789, 791, 833, 842, 874, 901, 929, 973 y 983.