Barkos dice que el acuerdo para el traspaso de tráfico es "una magnífica noticia"

PAMPLONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos,

ha afirmado este jueves que el acuerdo anunciado por la presidenta María Chivite en torno a la transferencia de tráfico a Navarra "es sin duda una magnífica noticia" para la Comunidad foral y que "además habla del trabajo hecho en esta legislatura así como en la pasada para recuperar un proceso que nunca se debió detener en torno a las transferencias pendientes para con la Comunidad foral".

Así, Barkos ha señalado en declaraciones a los medios que es "una noticia que recibimos en Geroa Bai y desde luego yo personalmente con especial satisfacción". "Quiero recordar que es un compromiso que el propio presidente Sánchez adquiría con el Gobierno de Navarra y con su presidenta la pasada legislatura y por lo tanto verlo en estos momentos cumplido es importante, más todavía romper con la sequía de transferencias que durante 20 años se había producido entre el Gobierno del Estado y Navarra, y que en esta legislatura se ha superado con los compromisos iniciados la pasada legislatura", ha indicado.

Barkos ha considerado por tanto que es un anuncio "importante", aunque queda "por analizar la letra pequeña de ese acuerdo". "Quiero recordar que hace no tantos días, escasamente una semana, la propia presidenta señalaba que no estaba dispuesta a firmar la transferencia a cualquier precio. Entiendo que ese 'a cualquier precio' se ha superado, lo veremos con las explicaciones del vicepresidente Remírez, lo veremos en la Junta de Transferencias el próximos martes, pero en estos momentos la transferencia de tráfico a la Policía Foral de Navarra no es sino el cumplimiento de una reivindicación justa por parte de Navarra, no es sino el cumplimiento de una competencia propia de Policía Foral desde su nacimiento y en definitiva en el nombre de Geroa Bai y el mi propio una buena noticia para la Comunidad foral", ha señalado.