Barkos dice que "siempre" ha negociado con María Chivite y "nunca" con Santos Cerdán

La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos comparece ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 12 de mayo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos (Geroa Bai) ha afirmado este martes que "siempre" ha negociado con la secretaria general del PSN y jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, las cuestiones que afectaban a ambas formaciones y que "nunca" lo ha hecho con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Barkos ha señalado que habrá mantenido "más de una reunión con Cerdán", a quien conoció en el Parlamento de Navarra, pero ha asegurado que sus relaciones con el Partido Socialista han sido "siempre" a través de María Chivite.

Así se ha pronunciado Barkos cuando el portavoz de UPN, Javier Esparza, le ha recordado los pactos que cerró con el Partido Socialista para formar los Gobiernos de 2019 y 2023 en Navarra. Esparza ha señalado que esos Gobiernos, "en lo relativo al Partido Socialista de Navarra, estaban plenamente controlados por el señor Cerdán".

Barkos ha apuntado que "esto es algo que deberá responder el Partido Socialista". "Comprenderá que yo no voy a entrar ni a justificar, ni avalar cuál es su estructura ni cuál es su equilibrio de poder", ha indicado.

Tras ello, ha señalado que ella "siempre" ha negociado con María Chivite; "no con Cerdán, ni un solo Gobierno". "Reuniones en Madrid y en otro sitio yo no he tenido", ha indicado.

Además, ha apuntado que en la legislatura en la que ella fue presidenta de Navarra (2015-2019), cuando tenía que negociar con el Estado para sacar adelante proyectos para Navarra, lo hacía directamente con los Ministerios o aprovechando la presencia del PNV -socio de Geroa Bai- en el Congreso de los Diputados. Igualmente, ha explicado que a las reuniones que ella mantenía con el Gobierno de España no acudían diputados.