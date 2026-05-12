Barkos enmarca sus encuentros con Antxon Alonso en el proyecto Mina Muga y dice que tuvo "muy pocas" reuniones con él

La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos comparece ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 12 de mayo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos (Geroa Bai) ha afirmado este martes que los encuentros que mantuvo con Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar, estuvieron vinculados al proyecto Mina Muga que impulsaba la empresa Geoalcali y ha manifestado que fueron "muy pocas" reuniones porque fue finalmente la Administración del Estado la que asumió la tramitación de este proyecto.

Barkos, que ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, ha manifestado que no recuerda quién le presentó a Antxon Alonso, pero ha asegurado en todo caso que fue en el marco de la presentación del proyecto Mina Muga y que él actuaba como parte del equipo de Geoalcali, al poco de que ella llegara a la Presidencia del Gobierno de Navarra en 2015.

La expresidenta ha manifestado que no ha hablado con Antxon Alonso desde que se ha hecho pública la presunta trama de corrupción del 'caso Cerdán' que implica a la empresa Servinabar y ha manifestado que, durante su mandato en el Gobierno de Navarra, mantuvo "muy pocas reuniones" en términos oficiales con Antxon Alonso. "La transmisión de la competencia -sobre el proyecto Mina Muga- se había hecho al Ministerio. No era un ritmo de reuniones especialmente reseñables", ha indicado.

Barkos ha manifestado que no recordaba la información que trasladó quien fuera CEO de Geoalcali Pedro Rodríguez, que afirmó en la comisión de investigación que acudió a una reunión en el Palacio de Navarra sobre el proyecto Mina Muga y que Antxon Alonso estaba junto con la presidenta para participar en la reunión. "¿Que estaba él antes? Yo no recuerdo algo así ni me parece razonable de ninguna de las maneras", ha dicho Barkos, para señalar que Alonso actuaba como parte de Geoalcali.

Respecto a una fotografía que se tomó Uxue Barkos con Antxon Alonso en Sanfermines, la expresidenta ha señalado que se ha tomado fotos y mantiene encuentros cordiales con muchos empresarios y, en este caso, ha afirmado que "es evidente que estamos en San Fermín, tomando un aperitivo, y creo que podría decir hasta el lugar, muy cerca de la plaza de toros". Barkos ha insistido en que su conocimiento de Antxon Alonso era como representante de Geoalcali.