Barkos plantea introducir en la Lorafna "mecanismos de defensa" ante los "incumplimientos" del Estado

Archivo - La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Gobierno de Navarra (2015-2019) y actual senadora autonómica, Uxue Barkos, ha apostado por introducir en la Lorafna "mecanismos de defensa" ante los "incumplimientos del Estado", especialmente en cuanto a transferencias competenciales pendientes, ha apostado por la oficialidad del euskera en toda Navarra, superando la "anormalidad normativa" que supone la zonificación del euskera; y por regular nuevas relaciones entre regiones al margen de la Unión Europea y de una "visión de estados estancos".

En su intervención en la ponencia de estudio del Parlamento de Navarra para la actualización de la Lorafna, Barkos ha destacado la necesidad "urgente" de reformar esta ley "a lo que ha vivido la sociedad navarra en estos 40 años"; algo "democráticamente saludable", ha defendido.

Ha puesto en valor la importancia de la política y los partidos políticos "en una época en el que los totalitarismos están buscando el descrédito de las instituciones para acabar con los sistemas democráticos y la representación popular". Y ha subrayado que "la reforma de las leyes es una de las funciones esenciales frente a quienes defienden la vuelta a la autocracia".

Barkos ha centrado sus propuestas de actualización de la Lorafna en tres aspectos: los cambios en la sociedad en este casi medio siglo, los "nuevos retos" para la Navarra de los próximos años y las "dificultades" detectadas en las relaciones entre la Comunidad foral y el Estado. En este último aspecto, ha defendido la necesidad de una "reformulación" de la Lorafna para "corregir el incumplimiento de compromisos por parte del Estado" en cuanto a las transferencias de competencias, pendientes desde hace 44 años.

Por otro lado, ha considerado que "urge" la reforma de la Ley del Convenio Económico de 1990 "porque la arquitectura tributaria y fiscal que se dibujaba entonces se hacía sobre un escenario completamente diferente a la actual". "La crisis del Lehman Brothers ha dejado en el conjunto de Europa una rebaja sustancial del peso del impuesto de sociedades en las arcas públicas" y, en el conjunto de la Unión Europea, "la imposición al consumo ha ido adquiriendo un mayor peso". Así, ha opinado que la actual Ley del Convenio "maniata de alguna manera al autogobierno navarro, que a día de hoy no puede regular una vía importante de sostenimiento de las arcas públicas como es la imposición al consumo".

Por otro lado, ha afirmado que "ha quedado evidente que un cambio en el régimen de la financiación autonómica y, en concreto, en la determinación de la deuda, tiene consecuencias y no precisamente positivas par la Hacienda Foral, salvo un acuerdo posterior y a voluntad del Gobierno central". "Son reformas que habremos de acometer si no queremos que el paso del tiempo carcoma el convenio económico navarro", ha advertido.

OFICIALIDAD DEL EUSKERA EN TODA NAVARRA

Uxue Barkos ha reivindicado que "ha llegado el momento de reconocer la oficialidad del euskera" en toda Navarra. Ha remarcado que el Parlamento de Navarra ya "se pronunció a favor" en 1980 pero "fue en las negociaciones fuera de esta Cámara donde se decidió eliminar este requerimiento y pactar la zonificación" lingüística, ha criticado.

Ha llamado a "deshacer aquel error histórico que castiga al euskera y la sociedad navarra" y ha asegurado que reconocer la oficialidad del euskera no creará "tensiones" a menos que "alguien se empeñe en crearlas". "Hace 40 años hubo quien quiso identificar el euskera con ETA con intenciones en unos casos reivindicativas y en otros casos punitivas, pero hoy las cosas ya no son así y quienes pretendieron generar tensiones por esa identificación no tienen argumentos", ha manifestado.

Por eso, ha apostado por superar la "anomalía normativa" que supone la zonificación lingüística en el Parlamento foral "por consenso y por sensatez democrática". Asimismo, ha considerado que "la mención del euskera como lengua propia" en la Lorafna, tal y como propuso este jueves la presidenta María Chivite, "no cambiaría nada en absoluto del estatus actual".

ECOFIN, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RELACIONES REGIONALES

Entre otras cuestiones, Barkos ha propuesto revisar el artículo 45 de la Lorafna para "regular la presencia de Navarra, con voz y con voto", en el Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea).

También ha planteado orientar la Lorafna a "nuevos retos" como la vivienda como "derecho subjetivo", que Navarra asuma las competencias en inmigración o la necesidad de adaptar las leyes a las "oportunidades y riesgos" de la inteligencia artificial. Igualmente, ha abogado por "avanzar en materia de soberanía energética", al entender que "las referencias del 82 han quedado obsoletas si miramos al avance de las renovables o a la realidad del autoconsumo".

Otro "avance necesario", ha indicado, gira en torno a las "relaciones regionales" en "un mundo interconectado que ha superado la realidad de 1982". Así, además de la Eurorregión Navarra-Euskadi-Aquitania, ha resaltado que "existen marcos posibles de relación a otros niveles, fuera incluso de la Unión Europea" y de "una visión de estados estancos", que "se pueden establecer en oportunidades para la Comunidad foral".

"MECANISMOS DE DEFENSA" ANTE LOS "INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO"

En un tercer apartado, Uxue Barkos ha apostado por "superar las diferencias y hasta estancamientos en las relaciones con el Estado" y ha afirmado que "han quedado perfectamente acreditadas y definidas dificultades ciertas que, además de cuestionar el carácter bilateral de las relaciones de Navarra con el Estado, erosionan el autogobierno".

Se ha referido, en concreto, a los "incumplimientos" en materia competencial y ha propuesto "establecer mecanismos de defensa de los intereses del autogobierno y del conjunto de la sociedad navarra lesionados en estos años por la dilación en estas competencias".

También ha planteado la creación de "mecanismos de control y tasación de las competencias estatales que son pagadas religiosamente por la Hacienda Foral". Así, ha destacado que, en materia de infraestructuras, el Estado "ha contado con la aportación del 1,6% de Navarra" pero "la inversión en suelo navarro o con trascendencia en la Comunidad foral no se ha correspondido", en referencia a la Autovía de Navarra o las infraestructuras ferroviarias. Asimismo, se ha referido a la propuesta del MITECO para la red de transporte eléctrico "que deja a Navarra sin poder participar de la misma".

Finalmente, Barkos ha advertido del "proceso recentralizador por la vía de imponer techo al desarrollo de derechos básicos" y que "deja desprovisto al autogobierno de su carácter más social". Ha apostado por "resetear" otras cuestiones como la afectación que ha tenido para la Lorafna y el Convenio con el Estado la modificación del artículo 35 de la Constitución o la "progresiva asunción" de directivas de la Unión Europea.