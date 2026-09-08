Besarkada expresa su "satisfacción" por los pasos dados en Navarra en la prevención del suicidio

Besarkada-Abrazo diseña un decálogo que orienta a la ciudadanía sobre cómo actuar y hablar en situaciones relacionadas con el suicidio. - BESARKADA

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de personas que han perdido a un ser querido por suicidio en Navarra, Besarkada-Abrazo, ha mostrado su "satisfacción" por los pasos dados en la prevención en Navarra y ha animado a seguir en la misma senda.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre, la asociación, dedicada a la atención en el duelo por suicidio y a la prevención, ha resaltado que "aprender y hablar bien sobre el suicidio es fundamental, salva vidas y alivia el sufrimiento". "Es una tarea de todas y todos, no solo de las instituciones, entidades y medios de comunicación", ha señalado.

Besarkada-Abrazo ha diseñado un decálogo que orienta a la ciudadanía sobre cómo actuar y hablar en situaciones relacionadas con el suicidio.

Entre estos diez puntos se encuentran no romantizar el suicidio ni idealizar a quien se suicida, ya que "ahí no hay valentía ni cobardía, hay desesperación"; extremar la cautela con menores, pero si preguntan, no rehuir la conversación, y no difundir nunca métodos, lugares de suicidio ni datos de personas concretas, evitando dar detalles.

Otro de los puntos del decálogo señala que un suicidio nunca se debe a una sola causa aunque lo parezca y hay que intentar no simplificarlo. Asimismo, aconseja interesarse por las señales de alerta, los factores de riesgo y los de protección. Por ejemplo, "si alguien habla sobre deseos de morir, o tiene una tentativa, es una señal de alarma, no existen las llamadas de atención", ha explicado la asociación.

El decálogo también recoge que, ante cualquier duda, se debe consultar la opinión de personas expertas y hay que acudir siempre a fuentes contrastadas y a los recursos de ayuda.

Igualmente, se señala que si se aprecia que alguien no está bien, hay que interesarse y no tener miedo a preguntar. "Nadie se va a suicidar porque le preguntes, al contrario, es un alivio poderlo hablar", ha explicado Besarkada.

La asociación también pide tener "mucho cuidado con lo que circula y con lo que compartes en redes sociales sobre el suicidio, puede ser muy peligroso".

Asimismo, ante alguien que esté sufriendo, se deben evitar frases como "anímate", "ponte objetivos", "tienes que salir de casa". "Hay que evitar las recriminaciones, los juicios o hablar del lado bonito de la vida. Lo que necesita es comprensión y acompañamiento", recoge el decálago.

Por último, se da información sobre los recursos de ayudas y se recomienda actuar ante una situación de riesgo. "Utilízalos y acércalos a quien los pueda necesitar", señala. Estos recursos son el teléfono 024 (línea de atención a la conducta de suicidio); Emergencias, 112, urgencias hospitalarias y centros de salud; el Teléfono de la Esperanza (948243040); el chat conéctate.social; el teléfono ANAR (menores, 116111); el chat chatanar.es, www.anar.org, y Besarkada-Abrazo (722114654 / 622207743).

La asociación ha expresado su "satisfacción por la motivación, el interés y la labor que están realizando en este área el Departamento de Salud y la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Prevención y Atención de las conductas de suicidio de Navarra (NaPRESUI), en la cual también participamos". "Animamos a que se siga trabajando con el mismo grado de implicación que hay en la actualidad", ha planteado.

Fruto de su trabajo, este año se ha presentado la Estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas en Navarra, con un enfoque multidisciplinar y una metodología participativa. Entre otras actuaciones, Besarkada ha destacado la creación de un Observatorio del Suicidio y la puesta en marcha, de manera pionera, de un protocolo para la realización de autopsias psicológicas tras un suicidio consumado. Este último servicio está liderado por el Instituto Navarro de Medicina Legal y cuenta con la colaboración de Besarkada-Abrazo.

Además de su labor de atención a todo lo que tiene que ver con el duelo por suicidio, Besarkada-Abrazo, en relación con la prevención del suicidio, atiende consultas de información y orientación, así como a entornos de personas con ideación/conducta de suicidio, y a demandas de acompañamiento comunitario a personas con ideación. También imparte formaciones sobre el suicidio, realiza charlas-encuentros formativos y desarrolla talleres de gestión emocional con jóvenes.

Desde Besarkada-Abrazo, ante la perspectiva de la próxima convocatoria de elecciones, ha pedido a los partidos políticos que "sigan sumando esfuerzos y continúen con el mismo nivel de compromiso e implicación en la prevención y posvención del suicidio que están mostrando en la actualidad en Navarra".