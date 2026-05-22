La Biblioteca de Navarra acoge este sábado un Ekomercado con actividades culturales

Cartel del Ekomercado. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El mercado de alimentos ecológicos de Navarra se une a la Red de Bibliotecas, celebrando, el sábado 23 de mayo de 10.30 a 14.30, una jornada especial en la Biblioteca de Navarra (Paseo Antonio Pérez Goyena de Mendebaldea). La Biblioteca de Navarra participa así, junto con otras 23 sedes de la Red de Bibliotecas, en el proyecto 'Biblioteca de Semillas' para "la conservación y difusión de semillas locales, el fomento de la soberanía alimentaria y la promoción de la transmisión de saberes del huerto".

Durante la mañana se podrán adquirir y degustar alimentos ecológicos en los puestos de venta de producto ecológico y local de los operadores del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) como aceite, miel, queso, vino, zumos o legumbres, entre otros.

Además de estos puestos, en la carpa cultural instalada en el paseo se desarrollarán diferentes actividades a lo largo de la mañana. A las 11.00 un cuentacuentos de la mano de la Diverxa y a las 12.30 un taller de sushi vegano y cata con la chef Tina Asensio, informan desde el Gobierno de Navarra.

También se podrá conocer el armario de la Biblioteca de semillas y las facilidades del préstamo y la donación de semillas para su preservación. Al final de la mañana, se sortearán dos cestas con alimentos ecológicos de los puestos del mercado.

Con esta jornada, bibliotecas de Navarra y CPAEN quieren poner en valor los alimentos ecológicos y de temporada, así como "fomentar la soberanía alimentaria y la promoción tanto de la agricultura y ganadería ecológica como la transmisión de saberes del huerto".

Los productores participantes en la jornada son los siguientes: Elkea/Hazialdeko (legumbre y aceite, Baquedano / Bakedao y Artajona); Erlandere (miel, Arbeiza); Axuribeltz (requesón, queso y carne de cordero, Iturgoien); Ecológicos Aranda (aceite, Falces); Javier Anocibar (legumbres, Munárriz); Ekosagar (zumo de manzana, Oscoz); Erlan (miel, Izurzu); y Bodegas Azpea (vino, Lumbier).