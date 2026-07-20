La Biblioteca de la UPNA crea una fonoteca universitaria y solicita donaciones para ampliar sus fondos

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PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha iniciado la creación de una fonoteca universitaria, una sección especializada cuyo objetivo es la recopilación, conservación y consulta de documentos sonoros.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico 2025-2028 de la Biblioteca y tiene como objetivo incorporar materiales de interés académico, investigador y cultural, según ha explicado la UPNA en una nota.

Para aumentar los fondos de esta nueva sección, la Biblioteca solicita la colaboración de la ciudadanía mediante la donación de grabaciones sonoras originales de distintas épocas y géneros, registros históricos o testimoniales y producciones académicas en formato de audio.

La futura fonoteca podrá reunir materiales como discos de vinilo, CD de audio, cintas, ficheros digitales, entrevistas, testimonios orales, grabaciones de conferencias, clases, seminarios y actos académicos, así como otros documentos sonoros con valor histórico o patrimonial.

La creación de esta fonoteca permitirá conservar y facilitar el acceso a materiales que forman parte de la memoria sonora de la Universidad y de su entorno. Además de su valor cultural, estos documentos podrán servir de apoyo a actividades docentes, trabajos de investigación, iniciativas de divulgación y proyectos vinculados a la preservación del patrimonio sonoro.

Esta iniciativa se suma a otro llamamiento público realizado por la Biblioteca para incrementar sus fondos documentales, en este caso, para la Rockoteca. Este es un espacio dedicado al rock y situado en el Salón de Estudio de la planta baja del edificio del mismo nombre del campus de Arrosadia. Abierta desde septiembre de 2024, la Rockoteca reúne materiales diversos como libros sobre estilos musicales y biografías de artistas y grupos, revistas especializadas, novelas gráficas, CD, DVD, casetes y vinilos.

Parte de estos recursos están disponibles para préstamo a la comunidad universitaria, mientras que otros se reservan para su consulta en sala, una opción abierta a cualquier persona interesada. El catálogo de la colección está disponible a través de la página web de la Biblioteca, https://tinyurl.com/coleccion-rockoteca-upna.

Las donaciones, tanto para la Fonoteca como para la Rockoteca, podrán entregarse en el mostrador de préstamo de la Biblioteca del campus de Arrosadia, de lunes a viernes, de 8 a 21 horas. Para más información, se puede llamar al teléfono 948 16 90 64, de 8 a 15 horas, o escribir a la dirección de correo electrónico bupna@unavarra.es.

Otro recurso singular de la Biblioteca, puesto en marcha en enero de este año, es la Comicteca, una zona dedicada al cómic que reúne una colección que abarca desde los clásicos del considerado noveno arte hasta las últimas novedades editoriales. La colección se encuentra en la primera planta de la Biblioteca del campus de Arrosadia, y el material puede consultarse en la zona de lectura habilitada al efecto o llevarse en préstamo (esta segunda opción, reservada a la comunidad universitaria). El catálogo de la colección está accesible en la página web de la Biblioteca, https://tinyurl.com/coleccion-comicoteca-upna.