Las bibliotecas públicas de Navarra adoptan desde este lunes el horario de verano

Fachada de la Biblioteca de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas públicas adoptarán este lunes, 15 de junio, y hasta el 14 de septiembre su habitual horario estival de atención al público.

Así, durante los meses de verano, todas las bibliotecas tendrán un horario de apertura al público de 8.30 a 14.30 horas. Por su parte, la Biblioteca de Navarra mantiene el horario continuo (de 8.30 a 20.30 horas) hasta el 30 de junio, y durante los meses de julio y agosto abrirá de 8.30 a 14.30 horas.

Las Bibliotecas de Pamplona-San Jorge, Pamplona-Iturrama, Pamplona-San Francisco y Pamplona-Mendillorri permanecerán cerradas durante todos los Sanfermines.

Por su parte, la Biblioteca de Navarra y las de Pamplona-Yamaguchi, Pamplona-Etxabakoitz, Pamplona-San Pedro, Pamplona-Txantrea, Pamplona-Milagrosa, cerrarán los días 6, 7 y 8 de julio; los días 9, 10, 13 y 14 de julio, la apertura al público será de 9.30 a 14.30 horas.