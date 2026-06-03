Bidean cumple un año de actividad con 248.241 traslados realizados

Archivo - De lunes a viernes se han realizado una media de 793 servicios diarios. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bidean, sociedad pública de transporte sanitario adscrita al departamento de Salud del Gobierno de Navarra e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), alcanza esta semana su primer año de actividad, un periodo en el que ha gestionado un total de 248.241 traslados sanitarios en la Comunidad foral.

Desde su puesta en marcha el 31 de mayo de 2025, la entidad ha asumido la organización y coordinación del transporte sanitario urgente y programado, con el objetivo de "avanzar en la mejora de la calidad del servicio y su eficiencia". En este sentido, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha destacado que "el desarrollo del transporte sanitario público en Navarra está permitiendo avanzar en un modelo más coordinado y orientado a las necesidades de la ciudadanía, con una atención más homogénea en todo el territorio".

Durante este primer año, Bidean ha consolidado progresivamente su operativa, alcanzando una media de 793 servicios diarios en días laborables (de lunes a viernes) y dando cobertura a altas hospitalarias, traslados intercentros, consultas, tratamientos y situaciones de urgencia. Por su parte, el director gerente de Bidean, Alberto Lafuente, ha subrayado que "durante este primer año se ha trabajado en reforzar la organización del servicio y en avanzar en mejoras orientadas a optimizar la atención y la calidad asistencial que se presta a los pacientes".

Además de la actividad asistencial, ha informado el Ejecutivo, Bidean está avanzando en el desarrollo de protocolos de seguimiento y medición de la calidad del servicio, así como en la mejora de la coordinación con el sistema sanitario público, con el objetivo de seguir reforzando la calidad de la atención prestada.

TIPOLOGÍA DE SERVICIO

A lo largo de este primer año, Bidean ha realizado 41.199 traslados urgentes y 207.042 traslados programados. De estos últimos, 12.072 corresponden a altas hospitalarias, además de otros servicios como traslados a rehabilitación, consultas o tratamientos oncológicos como la radioterapia.

En relación con la atención a emergencias tiempo-dependientes, entre junio de 2025 y abril de 2026 se han realizado 31.913 traslados en unidades de soporte vital básico, registrándose 78 intervenciones con cardio compresor torácico y 67 aplicaciones de un desfibrilador semiautomático (DESA).

INNOVACIÓN Y MEJORAS INCORPORADAS

Tras su primer año de actividad, Bidean continúa trabajando en el desarrollo de un modelo de transporte sanitario público basado en la eficiencia y la calidad asistencial, mediante la incorporación progresiva de nuevas herramientas y el refuerzo de la coordinación con el sistema sanitario, ha indicado el Gobierno.