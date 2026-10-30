Bildu, PSN, Geroa y Contigo piden una comisión de investigación sobre la cesión de un parking a vecinos de Media Luna

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona han solicitado la creación de una comisión de investigación sobre "la cesión por parte de Navarra Suma -conformada en la anterior legislatura por UPN, PP y Ciudadanos- de plazas de parking a chalés de la Media Luna sin expediente y con cargo al erario público".

Según han informado las formaciones políticas en un comunicado, "un informe municipal constata esas irregularidades", y los proponentes piden "depurar unas responsabilidades políticas que afectarían a cuatro cargos del anterior Gobierno, entre ellos Javier Labairu, hoy edil de UPN".

En un escrito presentado este viernes ante el Ayuntamiento, los grupos municipales de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin solicitan formalmente la creación de una comisión de investigación cuyo objeto sería "aclarar qué ocurrió y las posibles responsabilidades por la cesión gratuita de plazas de parking a vecinos de la Media Luna sin el respaldo de un expediente y con cargo al erario público".

Esta cesión, localizada en el parking de la Plaza de Toros entre enero y junio de 2022 en el contexto de las obras de las torres de Salesianos, ha sido objeto de una investigación interna de los servicios jurídicos municipales que "constatan la existencia de importantes irregularidades": "No hay expediente administrativo alguno" y "la documentación existente, previa a la instancia (...), se limita a dos correos electrónicos".

Esa investigación, sobre la que se cimenta la petición de los cuatro partidos, "apunta a que la cesión de uso de esos abonos (17 en total) generó una factura de 10.800" euros que la concesionaria del servicio reclama al Consistorio.

El informe señala que la operación "tuvo el visto bueno de, al menos, dos directores de área" y, "subsidiariamente, de los dos concejales delegados, Javier Labairu, hoy concejal en Pamplona por UPN", y Fermín Alonso, exconcejal.

La comisión de investigación, a juicio de los proponentes, "debería determinar si existen responsabilidades políticas por parte de estos cargos del último gobierno de Enrique Maya (UPN)". Apoyándose en el informe de los servicios jurídicos, la propuesta sostiene que "hay algunas cuestiones que se pueden considerar como probadas y, al mismo tiempo, quedan algunas incógnitas que es necesario descifrar".

Sobre éstas últimas, el escrito señala "el desarrollo exacto de esta contratación y el papel que tuvieron en este contrato las concejalías delegadas señaladas, algo que resulta de especial atención para este Ayuntamiento, al menos por dos razones: porque es necesario depurar una actuación irregular en el ejercicio de un cargo institucional y/o de confianza política; y por estar abierta y ratificada una reclamación de cantidades sobre un contrato sin amparo en expediente administrativo alguno".

La propuesta conjunta de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se basa en el artículo 113 del Reglamento Orgánico del Pleno y será debatida primero en Comisión de Presidencia (el próximo martes) y, después, en la sesión plenaria del 4 de noviembre.

Especifica que su objeto es "investigar el contrato de plazas de aparcamiento para vecindario y empresas de los chalets de la Media Luna en relación a las obras de urbanización de las torres de Salesianos" y defiende que el asunto merece "la especial atención municipal por haberse establecido en el trámite de investigación previo que existen irregularidades graves, que estas se han producido en el ámbito de las competencias municipales y que han dejado además deudas sobre las que podríamos tener que hacer frente con dinero público".

Formarían parte de esta comisión "la misma representación establecida para las comisiones permanentes, designada por Alcaldía a propuesta de la portavocía de cada grupo municipal".

La presidencia también se designaría desde Alcaldía. En cuanto al calendario de las sesiones, la propuesta establece que "las determinará la Junta de Portavocías". Aunque "al encontrarnos en período electoral la sesión de constitución de esta comisión deberá posponerse hasta después del 29 de noviembre".