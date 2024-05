Bolaños califica de "pinchazo" el acto de Feijóo en Pamplona: "Está claro que el PP no carbura"

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que "se habla mucho del pinchazo" del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el domingo pasado en Madrid y "se habla poco del pinchazo de ayer de Feijóo en Pamplona". "Vinieron cuatro gatos. Si quitamos a los tránsfugas -en referencia a Sergio Sayas y Carlos García Adanero-, dos gatos", ha señalado.

Así lo ha indicado este jueves, durante un acto electoral celebrado en Pamplona junto a la secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, y la candidata navarra del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Sancho.

"Sus amigos dicen que algunas decenas de personas vinieron a verle en Pamplona. Está claro que el Partido Popular no carbura, no rueda y esto hace que intenten enfangar, intoxicar, faltar al respeto, mentir, utilizar los bulos. Son técnicas ultraderechistas completamente, por eso el Partido Popular hoy es indistinguible de Vox", ha señalado.

A su juicio, PP y Vox "son lo mismo, son dos partidos ultraderechistas, porque utilizan la xenofobia en el discurso público, utilizan técnicas ultraderechistas de mentiras y bulos para atacar, en este caso al Partido Socialista y en especial a Pedro Sánchez". "No tienen ningún proyecto político. Y esto es lo que nos jugamos el 9 de junio", ha indicado, tras apuntar que en las próximas elecciones "nos estamos jugando si la Comisión Europea es gobernada por gente progresista que apuesta por una Europa verde, digital, solidaria, justa, o si la Comisión Europea está ocupada por personas que son euroescépticos, machistas, homófobos, contrarios al aborto, negacionistas del cambio climático, contrarios a la justicia social".

"Por eso los socialistas y los progresistas tenemos que salir a votar en masa y ganar. El 9 de junio el objetivo del Partido Socialista es ganar, porque necesitamos una España fuerte, progresista, que pueda plantar cara a la ola ultraderechista que asola Europa. El 23 de julio plantamos cara y ganamos. Y el 9 de junio tenemos que hacer lo mismo porque nos estamos jugando mucho en Europa y en España", ha manifestado.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, ha remarcado que "todos esos proyectos en los que estamos trabajando tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno de España están siendo muy positivos para la Comunidad foral", en referencia a iniciativas como el Perte del vehículo eléctrico, "que tanto empleo, que tanto crecimiento económico está generando en Navarra", el Perte agroalimentario, o proyectos "que tan necesarios son y que tantos años llevan para ponerse en marcha, como puede ser, por ejemplo, el Canal de Navarra".

"Vamos a seguir trabajando mano a mano, codo con codo, para intentar llevar a cabo todas estas políticas que tan positivas son para los navarros y las navarras", ha asegurado.

También ha destacado que "ya están ejecutados" en Navarra más de 760 millones de euros, en concreto 768 millones de euros, procedentes de fondos europeos "que han beneficiado a más de 8.500 empresas y particulares" en la Comunidad foral. A su juicio, "son proyectos que van a tener un beneficio evidente". "Ya lo están teniendo, de ahí las cifras de crecimiento económico y de empleo que tiene Navarra", ha dicho.

Por su parte, Chivite ha reivindicado que las elecciones europeas "son importantes para Navarra" porque establecerán "quién defiende a Navarra, una Navarra foral dentro de España y mirando a Europa, a una Europa que queremos que sea de progreso, de avances y no de retrocesos". "Yo entiendo que al Partido Popular no le interese hablar de Europa y a lo único que se dedique es a hacer aspavientos e hipérboles, porque realmente lo que está escondiendo detrás es que no tiene ningún tipo de proyecto y sabe además que España ha ganado peso en Europa gracias a nuestro presidente y gracias a la labor del Gobierno de España", ha apuntado.

Chivite ha criticado que el PP "plantea pactos con la ultraderecha, cuestiona esos fondos europeos que están beneficiando sobre todo a la industria de Navarra, y cuestiona incluso la llegada del vehículo eléctrico, cuando gran parte del empleo de esta Comunidad, de cara a unos años, está comprometido con el vehículo eléctrico". "El señor Feijóo, que estuvo ayer en Pamplona, tuvo la osadía incluso de decir que los socialistas hacemos política de una manera ignominiosa. Y lo dice al lado de los tránsfugas. Por lo tanto, primero creo que debiera mirarse en su casa, porque hacer política utilizando a los tránsfugas creo que tiene mucho que ver con hacer política ignominiosa", ha subrayado.

También ha considerado que "es un insulto a la inteligencia de los navarros y las navarras decir que el Partido Popular defiende la Navarra foral". "Lo dice justo una semana después de votar en contra de mejorar el autogobierno de nuestra comunidad", ha manifestado, tras añadir que el PP, "más allá de criticar, no defiende ningún proyecto, sólo pide no votar al Partido Socialista".

A su juicio, "no son capaces de asumir esa España real, esa España que se respeta y convive en la pluralidad; están en contra de esa Navarra foral". "Nos entienden como un barrio de Madrid y no como una comunidad con nuestro autogobierno y con nuestros derechos históricos, que además son los que la mayoría social de Navarra apoya y defiende, y así lo refleja con su voto", ha dicho.

Finalmente, Elena Sancho ha criticado que el PP "vive un eterno barro del que creo sinceramente va a ser muy difícil salir". "El líder del PP vino a nuestra tierra ayer a reírse de todos nosotros y a demostrar, una vez más, que no le importa Navarra, que no conoce nuestra tierra, y lo que es peor, que no respeta a las personas que vivimos en ella. Ayer sacaron toda su artillería del fango y la pusieron a relucir", ha subrayado.

También ha considerado que la elección de la ubicación para el acto de los 'populares', la Plaza Consistorial, tenía como "único objetivo seguir generando odio y enfrentamiento entre navarros, y lo hacen sin sonrojarse". "Al fin y al cabo, fue todo una cortina de humo para no hablar de Europa. Vienen a Navarra en plena campaña europea para hablar del Ayuntamiento de Pamplona. Cuando menos, curioso", ha apuntado.

Ha añadido Sancho que "el Partido Popular debe asumir de una vez que Pamplona, Navarra y España ya se han posicionado con el progreso y que Europa también lo hará, porque frente a las derechas mimetizadas con la ultraderecha, siempre estaremos los socialistas".