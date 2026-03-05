Los bomberos que estaban en Doha y otros dos navarros en Tailandia no han podido regresar todavía a la Comunidad foral

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno de España en Navarra ha afirmado este jueves que desconoce el número concreto de navarros afectados por la guerra en Irán ya que carece de "información territorializada", si bien ha tenido "conocimiento directo de tres casos".
En concreto, se trata del grupo de bomberos que por el momento no ha podido regresar de Doha (Qatar). Son seis personas que estaban haciendo turismo y que no han conseguido todavía volver a Navarra. La situación también afecta a dos navarros que se encuentran en Tailandia y tampoco han podido regresar. Finalmente, una persona que estaba en Jordania ha vuelto a Navarra a través de Egipto.
Según han explicado desde la Delegación, "evidentemente hay más casos, pero habrán contactado con embajadas y consulados, que es lo que se recomienda". El Ministerio de Asuntos Exteriores "no informa de personas retornadas por su comunidad autónoma de procedencia, por lo que "al menos por ahora", no se dispone de información territorializada.