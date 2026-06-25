Los Bomberos intervienen para extinguir un incendio en las faldas de San Cristóbal

Incendio forestal en las faldas del monte San Cristóbal, cerca de Pamplona. - Europa Press

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos y medios aéreos están trabajando este jueves en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado en Ezcabarte, en las faldas del monte San Cristóbal.

El aviso por el fuego se ha dado a las 17.42 horas. El incendio se ha originado en un campo situado en la falda del monte, cerca del punto kilométrico 2,4 de la carretera NA-4210, en el término de Makirriain, y se ha propagado a una zona de pinar, según ha informado el 112 Sos Navarra.

En las labores de control y extinción intervienen en estos momentos efectivos de los parques de bomberos de Cordovilla, Trinitarios, Estella, Lodosa, Sangüesa y Tudela, así como brigada helitransportada.

El dispositivo se completa con dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.