Bomberos intervienen para extinguir un incendio de vegetación en Gulina

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos intervienen este sábado para extinguir un incendio de vegetación en una zona de cereal cosechado en Gulina (Iza), según han informado desde Sos Navarra.

El aviso del fuego ha tenido lugar a las 15.48 horas. Hay una vivienda cercana a la zona del fuego, si bien no hay personas afectadas. La carretera NA-2409, en el acceso a Irurtzun, ha quedado cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 17,3 y 20.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Cordovilla, BHIF, un helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil.