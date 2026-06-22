Bomberos intervienen en un incendio de vegetación en Castejón

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos están interviniendo este lunes en un incendio de vegetación en Castejón, según ha informado Sos Navarra. No hay personas afectadas.

El aviso del fuego se ha recibido a las 12.02 horas. Afecta a una zona de vegetación, de cañas y matorral, en la antigua línea de ferrocarril Castejón a Soria, cerca de las piscinas.

Al lugar se han trasladado bomberos de Tudela, de Tafalla, de Peralta, BHIF, 2 helicópteros, agentes de la Policía Local, de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

Bomberos interviniendo en el lugar.

https://x.com/bomberos_na/status/2069013002909589697?s=20