Bomberos y medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio en Galar

Archivo - Sala de Sos Navarra 112. - Gobierno de Navarra - Archivo

PAMPLONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción están trabajando este viernes para tratar de sofocar un incendio de vegetación que se ha declarado en un campo cosechado en Salinas de Pamplona (Galar), según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el fuego se ha dado a las 14.39 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla y de Tafalla, brigada helitransportada, tres helicópteros, Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

No hay personas afectadas. Todos los medios están actuando en estos momentos en el lugar.

La sala de Sos Navarra ha pedido a la población que no llame al 112 para avisar del incendio para poder atender el resto de emergencias, puesto que ya se han movilizado a la zona los recursos de extinción y están trabajando en el lugar.