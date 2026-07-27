Los Bomberos de Navarra han realizado 354 intervenciones por incendios desde el 1 de junio, cien más que el año anterior

Archivo - Varias dotaciones de bomberos tratan de extinguir un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos de Navarra ha movilizado efectivos de distintos parques en 354 ocasiones para extinguir incendios de vegetación desde el 1 de junio, un número superior al registrado en el mismo periodo de 2025, en el que se produjeron 254; y también mayor a las 184 intervenciones que tuvieron lugar en las mismas fechas de 2024.

Estas son algunas de las cifras que se compartieron en la reunión de la Mesa del Fuego celebrada la semana pasada y constituida por los servicios públicos que intervienen en la gestión de las situaciones de emergencia relacionadas con el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Foral de Navarra (INFONA). Ésta fue la primera reunión de seguimiento de la campaña forestal de este periodo estival 2026, según ha explciado el Gobierno foral en una nota.

Durante el encuentro se analizó la situación existente desde el inicio de la campaña forestal de verano en relación con la climatología, el estado de la vegetación, el grado de avance de la cosecha y el número y tipología de incendios registrados, cuya mayoría se han producido como consecuencia de actividades profesionales.

El órgano evaluó de manera positiva la coordinación en los incendios acaecidos hasta la fecha con las entidades locales y la incorporación de agricultores al dispositivo, guiados en las tareas a realizar por Guarderío de Medio Ambiente, de acuerdo a los objetivos que establecen Bomberos, en el marco de los PAMIF.

Por otra parte, se destacó por infrecuente la sucesión de incendios de vegetación en la zona norte durante los últimos días, siendo más propios de la época de invierno, por lo que la Mesa propuso hacer un llamamiento a los Ayuntamientos para la difusión a sus vecinos de medidas de prevención y responsabilidad para evitar este aumento de los siniestros.

Por su lado, el alto número de días sin llover en gran parte de la geografía de la Comunidad foral, así como la escasa precipitación registrada allí donde se ha producido, ha generado una situación de alto estrés hídrico de la vegetación que la deja en un estado de máxima disponibilidad para la propagación de un incendio en caso de que suceda. En ese sentido, desde la Mesa del Fuego se ha hecho un especial llamamiento al cumplimiento de la normativa que regula el uso de material pirotécnico (OF. 222/2016) de acuerdo al índice de riesgo de incendios previsto para cada municipio.

En cuanto a los incendios que se han producido este año, se indicó que en su mayor parte han tenido origen en actividades agrícolas, y se han podido resolver con prontitud tanto por las medidas de seguridad adoptadas por los propios agricultores como por la rápida intervención de los servicios de extinción. En este sentido, el Servicio de Bomberos ha destacado la colaboración de tractoristas de las localidades afectadas que, con su trabajo, han facilitado las labores de extinción.

VUELVE EL RIESGO DE INCENDIOS LOS PRÓXIMOS DÍAS

El Gobierno de Navarra ha resaltado la necesidad de extremar las precauciones en todo el territorio de la Comunidad foral a causa del elevado riesgo de incendios forestales previsto para los próximos días, que será extremo prácticamente en la totalidad de Navarra.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de este martes, el nivel de riesgo de incendio previsto será muy alto en toda la Comunidad Foral. Además, se prevé un incremento del riesgo a medida que avanza la semana, que se mantendrá como "extremo" por lo menos hasta el domingo.

La situación de aumento sostenido de las temperaturas, escasez de precipitaciones y la baja humedad de la vegetación hacen que el riesgo de propagación en caso de incendio se intensifique de manera muy significativa en los próximos días.

La Mesa del Fuego es un órgano de coordinación interdepartamental que se reúne de manera periódica durante la campaña de verano, analizando los patrones de los incendios sucedidos, su origen, propagación, así como la utilización de los recursos empleados para la proposición de medidas a adoptar para su prevención, así como alcanzar la mayor eficacia en su control y extinción.

Su misión principal es asegurarse de que el plan de emergencias evolucione basándose en la experiencia operativa y técnica de los servicios públicos implicados en la lucha contra incendios forestales, así como, en caso de ser necesario, realizar recomendaciones acordes a la situación de riesgo de incendios.

La reunión celebrada la semana pasada estuvo liderada por el director del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil José Joaquin Pascual, y contó con la presencia del Servicio de Bomberos de Navarra; el servicio de Agricultura, el servicio de Ganadería, el Servicio Forestal y Gestión Cinegética, el Servicio de Guarderío, Calidad y Educación Ambiental del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; el Área de Seguridad Interior y Policía Administrativa y el Servicio de Protección Ambiental de la Policía Foral, y el SEPRONA de la Guardia Civil.