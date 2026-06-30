Los Bomberos realizarán este martes labores de vigilancia en la zona afectada por el incendio de Ezkabarte

Varias dotaciones de bomberos tratan de extinguir un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de la BHIF, desde el aire, y la dotación forestal del parque de Cordovilla, por tierra, realizarán durante este martes labores de vigilancia de la zona afectada por el incendio de vegetación declarado la tarde del jueves en Ezkabarte y que se encuentra, desde el lunes, controlado.

El incendio ha afectado a más de 400 hectáreas. En las tareas para su extinción han venido trabajando desde la semana pasada medios aéreos del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España, así como efectivos de Bomberos, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil y tractoristas de la zona.

Además, hasta el mismo lunes el Gobierno de Navarra ha reiterado el mensaje a la ciudadanía para que no se acercara a la zona del incendio por prudencia.