Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Caparroso

Archivo - Varios bomberos tratan de extinguir un fuego en Navarra, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos están trabajando en la extinción de un incendio que se ha declarado este lunes en Caparroso, en una zona de campos que se ha extendido a un pinar.

Los medios aéreos se han retirado cuando las condiciones de luz no les permitían seguir. Los medios terrestres continúan trabajando en el lugar y se mantendrán durante la noche, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el incendio se ha dado a las 17.35 horas. El fuego se ha declarado en la zona de la Corraliza de Cascajos. No hay personas afectadas.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tafalla, Tudela, Cordovilla y Peralta, brigada helitransportada, dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del MITECO con base en Miluce, dos Aviones de carga en tierra del MITECO con base en Agoncillo (La Rioja), Guarderío de Medio Ambiente, Guarda de las Bardenas y Guardia Civil.