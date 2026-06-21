Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Lerín

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Lerín
Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Lerín - SERVICIO DE BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 21 junio 2026 21:15
Seguir en

PAMPLONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de Lodosa, Tafalla y Peralta trabajan este domingo para extinguir un incendio forestal en el municipio de Lerín.

El aviso del incendio se ha producido este domingo a las 20.09 horas. El fuego afecta a un pinar cercano a las ruinas romanas de Las Vistillas.

Se han movilizado a los bomberos de Tafalla, Peralta y Lodosa, dos helicópteros, guardas forestales y también la Policía Foral. No ha habido personas afectadas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado