Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Lerín - SERVICIO DE BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de Lodosa, Tafalla y Peralta trabajan este domingo para extinguir un incendio forestal en el municipio de Lerín.

El aviso del incendio se ha producido este domingo a las 20.09 horas. El fuego afecta a un pinar cercano a las ruinas romanas de Las Vistillas.

Se han movilizado a los bomberos de Tafalla, Peralta y Lodosa, dos helicópteros, guardas forestales y también la Policía Foral. No ha habido personas afectadas.