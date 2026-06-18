Los bomberos trabajan para extinguir una reactivación del incendio en la Cendea de Olza

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos se han movilizado este jueves por la tarde para sofocar una reactivación del incendio forestal en el pinar del monte de Mendia, en la misma zona que se declaro el incendio el lunes por la tarde en el término de la Cendea de Olza.

Medios terrestres y aéreos están trabajando en el lugar, según ha informado el 112 Sos Navarra. No hay personas afectadas.

El fuego se ha reactivado sobre las 18.13 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, brigada helitransportada, dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil.